Andreea Mantea, mărturisiri tulburătoare despre relația dintre Cristian Mitrea și David! „Chinuiam copilul și i-l dădeam unui necunoscut”

Andreea Mantea și Cristian Mitrea nu mai formează un cuplu de mulți ani, însă abia acum au ieșit la iveală unele detalii despre relația celor doi. Se pare că despărțirea și viața de după nu a fost prea pașnică. Andreea Mantea a dezvăluit, recent, care este relația dintre fiul ei și luptătorul de MMA.

Andreea Mantea contiună seria dezvăluirilor tulburătoare despre Cristian Mitrea. Recent, în cadrul unei emisiuni online, vedeta a vorbit despre relația pe care David o are cu tatăl său. Aceasta a dezvăluit că băiețelul nu vrea să audă de Cristian Mitrea și în repetate rânduri a refuzat să petreacă timp alături de el. (VEZI ȘI: CRISTI MITREA A DEZVĂLUIT NUMELE BĂRBATULUI CARE O FACE FERICITĂ PE ANDREEA MANTEA)

Vedeta a povestit că de fiecare dată când David trebuia să plece la tatăl său plângea și spunea că nu vrea să meargă. Iar când se întorcea era complet schimbat, apatic și speriat.

„Copilul meu nu vrea să știe de tată, nu-l interesează, nu vrea să audă, când trebuia să plece la el se prindea de draperie și se ținea foarte strâns și plângea și eu tot i-l dădeam. M-am luat de gura lui că trebuie ca copilul să aibă o legătură cu tatăl. Nu trebuie, e greșit, depinde cine e tatăl, ce e tatăl și ce legătură vor avea.

Când mi-l aduce era alt copil, era introvertit, nu mai vorbea, nu mai spunea nimic. Practic chinuiam copilul și i-l dădeam unui necunoscut, venea atât de supărat pe mine (…) Nu înțeleg de ce trebuie să ne luam după niște tipare, e atât de greșit”, a declarat Andreea Mantea, în cadrul unei emisiuni online.

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec.”, a spus Andreea Mantea.

