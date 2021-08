Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și carismatice prezentatoarea de televiziune din România. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să își câștige respectul și admirația prin munca pe care a depus-o, dar și prin firea ei onestă. Chiar dacă este considerată de către urmăritori una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV, Andreea Mantea a recunoscut, la un moment dat, că a fost nevoită să treacă pragul cabinetului pentru a-și face o operație. Despre ce este vorba, de fapt?

Andreea Mantea a fost nevoită, în urmă cu câțiva ani, să treacă pragul medicului estetician pentru a-și face o modificare în zona intimă. Este vorba despre o lipoaspirație. În anul 2014, înainte ca aceasta să participe în show-ul ”Burlăcița”, a mers la specialiști pentru a face această intervenție, cu scopul de a scăpa de stratul neplăcut de grăsime din zona intimă. Apoi, Andreea Mantea a și oferit o declarație. Intervenția a fost făcută cu ajutorul laserului.

Andreea Mantea a încercat și prin alte moduri să scape de grăsime, însă nu au dat roade la vremea respectivă. Prezentatoarea TV a ținut atunci o dietă și chiar începuse să facă sport.

„Am venit la domnul doctor să mă ajute să scap de anumite… părţi inestetice, de care mă chinui să scap de la începutul anului şi nu reuşesc. Am încercat să ţin o dietă, m-am apucat de sport. Am încercat dar nu am reuşit, aşa că singura soluţie pe care am găsit-o este această lipoaspiraţie cu laser. Această zonă de care eu vreau să scap se a află într-o zonă a corpului unde nu mă pozează paparazzi, unde nu se uită nimeni. Doar eu văd de fiecare dată când mă dezbrac şi mă deranjează foarte tare”, spunea Andreea Mantea la vremea respectivă.

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, a spus Andreea Mantea.

