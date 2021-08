Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și respectate prezentatoare de televiziune din România. Recent, în mediul online, bruneta a postat o serie de imagini care nu doar că i-au bucurat pe internauți, dar i-au „pus” și în situația în care să se întrebe dacă aceasta este gravidă pentru a doua oară. Oare Andreea Mantea se pregătește devină mămică?

Prezentatoarea TV Andreea Mantea a postat o serie de imagini pe rețelele de socializare prin care le arată internauților cum se distrează în vacanță. Mai mult decât atât, îmbrăcată într-un costum de baie de culoare albă și cu un cardigan de plajă, Andreea Mantea s-a lăsat filmată în timp ce se relaxează și se bronzează. Mai mult decât atât, internauții și-au ridicat semne de întrebare atunci când au observat o ”burtică suspectă”. Aceștia au reacționat imediat pe internet, la postarea Andreei Mantea, întrebând-o dacă este însărcinată pentru a doua oară.

”Sunt în vacanță!”, este mesajul postat de Andreea Mantea în dreptul videoclipului postat pe Instagram. Urmăritorii prezentatoarei TV au reacționat imediat: ”Ești însărcinată?”, ”Se ascunde o burtică de graviduță🙃”, ”Cel mic o să aibă un frățior sau o surioară??😍😍❤️❤️❤️”, ”Urmează să ne anunți ceva?”, ”Vacanță plăcută, și dacă ești însărcinată este fix treabă ta, viața ta îți aparține și să își mai vadă fiecare de lungul nasului”, ”Tu ești însărcinată! Nu cred că ești balonată, cum am citit!!!”.

”Nu mai are voie să fie balonată? Ea nu mănâncă?”, a spus un alt utilizator.

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, a spus Andreea Mantea.

