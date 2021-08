Cum arată Andreea Mantea în costum de baie! Vedeta a recunoscut că a luat câteva kilograme în plus

Andreea Mantea se află într-o bine meritată vacanță. Vedeta a aplecat alături de fiul ei și de o prietenă bună în Turcia și se relaxează la plajă. Deși a recunoscut că a luat câteva kilograme în plus, aceasta nu a avut nicio problemă în a se afișa în costum de baie.

Recent, Andreea Mantea le-a mărturisit fanilor săi că silueta ei a avut de suferit în ultima perioadă. Vedeta a admis că a luat câteva kilograme în plus și că ar trebui să se ocupe mai mult de acest aspect. Însă acum nu îi stă capul la diete și exerciții fizice pentru că se află în vacanță și se bucură din plin de momentele de relaxare și liniște.

Mai mult, Andreea Mantea a demonstrat că se simte excelent în pielea ei și imediat ce a ajuns în Turcia nu a ezitat să publice câteva fotografii în costum de baie. Pare că așa zisele kilograme în plus nu i-au deranjat nici pe internauți, care au apreciat imediat fotografiile și au complimentat-o pe brunetă.

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec.”, a spus Andreea Mantea.

