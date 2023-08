Andreea Mantea și-a lipit buletinul de mașină! Motivul deciziei ciudate: a trebuit să plătească mulți bani

Andreea Mantea a devenit un șofer tare responsabil, mai ales după ce a fost nevoită să plătească bani grei din cauza unui moment de neatenție. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu prezentatoarea de la Kanal D.

Se spune că tot pățitu-i priceput, iar Andreea Mantea a simțit pe propria piele și pe propria cheltuială cât o costă neatenția. Deși unii ar putea crede că statutul de vedetă o scutește de anumite îndatoriri, ei bine, prezentatoarea de la Kanal D nu face excepție de la nicio regulă, cel puțin în ochii agenților de la Brigada Rutieră.

Care este motivul pentru care Andreea Mantea și-a lipit buletinul de mașină: ”Este groaznic”

Astfel, în cadrul unui interviu, Andreea Mantea a povestit că adoră să fie la volanul mașinii sale, iar meseria pe care o are îi permite să fie mai tot timpul pe drumuri. Cu un asemenea program, la un moment dat, pe drumurile țării, întâlnirea cu Brigada Rutieră este inevitabilă. Ultima dată când a fost oprită de polițiști, vedeta a scos din buzunar câteva sute de lei. Motivul? Andreea și-a uitat buletinul acasă. De atunci, prezentatoarea s-a învățat minte și și-a lipit actul de identitate în mașină, așa este sigură că, cel puțin în viitorul apropiat, nu va mai avea de plătit alte amenzi.

”Când mă oprește poliția pe stradă, îmi iau amendă direct. Chiar de curând am primit o amendă. Nu pentru că merg cu viteză, nu pentru viteză. Am avut tot, tot, dar nu am avut buletinul. Pentru că noi suntem femei și mai schimbăm gențile, dar acum l-am lipit în mașină, acum e foarte greu de dezlipit. Dacă vreau să-mi iau buletinul vreodată undeva, mă chinui să-l scot, nu merge, acolo îl las. Ca să nu îmi mai iau amendă niciodată pentru că este groaznic. Nu ai cum să îmi dai amendă pentru că nu aveam buletin. Deci aveam tot și tu, pentru că nu aveam buletin, mi-ai dat amendă. M-am învățat minte, domnule polițist, niciun fel de problemă. Adică, dacă făceam vreo nenorocire mai ziceam, dar nu suport astea”, a declarat Andreea Mantea pentru Ego.

De când îl are pe David, Andreea Mantea a devenit și mai atentă atunci când este tentată să calce pedala de accelerație. Mai mult de atât, când fiul ei este alături de ea în mașină, prezentatoarea TV este foarte strictă cu regulile.

”Nu are voie în față. Nu are nici înălțimea, dar mult nu mai are. Parcă mai are vreo 10 centimetri, dacă nu mă înșel. Are 1,35 metri cam așa. Vizualizez ăla pe care se scrijelește. Iar ca să stea în față cred că trebuie 1,50 metri. Dar așa cu viteza nu am problemă. Am devenit melc. De când e David nu mai calc accelerația”, a mai spus prezentatoarea Kanal D.