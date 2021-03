Andreea Marin a divulgat, în sfârșit, motivul pentru care a renunțat la ”Surprize, surprize”: ”Am decis să...”

“Surprize, Surprize” este una dintre emisiunile care au fost urmărite de milioane de români din țară, dar și de peste hotare începând cu 1999 când a debutat pe micile ecrane de la TVR1. Andreea Marin a fost gazda tuturor edițiilor care s-au derulat vreme de opt ani și, de curând, ea a vorbit despre motivul pentru care a renunțat la proiectul de televiziune atât de îndrăgit.

Andreea Marin, despre motivul pentru care a renunțat la “Surprize, Surprize”

Motivul pentru care Andreea Marin a decis să nu mai fie Zână în poveștile de viață impresionante ale diferiților oameni a fost reprezentat de apariția fiicei sale pe lume. Ea și-a dorit să fie 100% implicată în creșterea și educația Violetei care s-a născut în timpul mariajului cu Ștefan Bănică Junior.

“Eu am decis să renunț la «Surprize, Surprize» din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil, încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta. Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”, a declarat vedeta la Canal 33.

În cadrul interviului, Andreea Marin a rememorat ziua în care și-a cunoscut prințesa… care are în prezent 13 ani!

“Nu am trăit o emoție mai mare decât aceea în care am ţinut-o în brațe pentru prima oară. Dacă închid ochii și acum îmi amintesc. Am plâns din rărunchi. Iar ea plângea pentru că era înfometată. Am aşezat-o la sânul meu și am simțit instant o legătură extraordinară. Am adormit amândouă istovite. Am născut prin cezariană pentru că avusesem doua sarcină extrauterine înainte. Pentru că aveam două operații nu mai puteam naște natural. Mi-am revenit imediat, a doua zi mergeam cu ea în brațe”, a mai povestit îndrăgita moderatoare a emisiunii “Nu există nu se poate cu Andreea Marin”.

Andreea Marin are o fată cu Ștefan Bănică Jr.

Ana Violeta Bănică a venit pe lume în timpul mariajului Andreei Marin cu Ștefan Bănică Junior. Vedeta a născut-o pe 15 decembrie 2007. Tot în decembrie, dar pe 22, este ziua de naștere a prezentatoarei de la TVR2; atunci ea a împlinit 46 de ani.

Sursa foto: Facebook & arhivă