Andreea Marin a făcut dezvăluiri uimitoare despre viața personală, într-un interviu de excepție, în care a vorbit fără rețineri atât despre relațiile sale, cât și despre cel mai dureros lucru pe care l-a trăit: moartea mamei sale.

Invitata din această săptămână a lui Damian Drăghici la podcastul pe care acesta îl are în fiecare joi, de la ora 19:00, pe Youtube este Andreea Marin. Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre copilărie, dar și despre pierderea mamei: „Am fost certată cu Dumnezeu mult timp. Era și greu pentru un copil să înțeleagă așa ceva: de ce o mamă atât de tânără și un om foarte bun, un om frumos, trebuie să plece atât de devreme. Nu am găsit răspunsul”, a mărturisit, cu durere, Andreea Marin.

„Am luptat pentru fiecare relație”

Întrebată de Damian Drăghici cine este ea de fapt, Andreea Marin a vorbit despre ceea ce a reușit profesional, dar într-un final a spus: „Sunt un om bun”. În timpul podcastului, fosta Zână a Surprizelor a recunoscut că, de-a lungul timpului, a luptat pentru fiecare relație în care a fost implicată.

„Unele relații merg, altele nu. Sunt oameni care apar în viața noastră ca o lecție, sunt oameni care încearcă și nu pot mai mult. Însă orice relație am avut, fie că este vorba de dragoste, de prietenie, relație de familie, am dus lucrurile până la limită. Am luptat pentru fiecare relație, nu am abandonat înainte de vreme, încercând să fac totul. Am greșit, cred eu, cu ani în urmă, când am încercat să fac pe plac tuturor, să nu supăr pe nimeni”, a mai spus Andreea Marin. (CITEȘTE AICI: FOSTUL SOȚ AL ANDREEI MARIN NU-ȘI MAI REVINE FINANCIAR DUPĂ DIVORȚ)

Andreea Marin și-a acuzat fostul soț că s-a folosit de imaginea ei pentru a ajunge cunoscut

Sunt patru ani de când a divorțat de Tuncay, însă, chiar și după atâta timp, vedeta consideră că medicul terapeut turc s-a folosit de imaginea ei pentru a deveni cunoscut în România. Confesiunea a fost făcută în cadrul unui alt interviu, în care diva și-a spus oful fără menajamente.

Andreea Marin a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Junior din 2006 până în 2013. După divorțul tumultuos, Andreea Marin s-a căsătorit cu Tuncay Ozturk, chiar în anul în care a divorțat. Căsnicia celor doi a durat un an. Diferența de vârstă dintre ei era de 12 ani. (VEZI ȘI: ANDREEA MARIN A IEȘIT INCOGNITO LA CUMPĂRĂTURI)

În prezent, Andreea Marin are o relație de câțiva ani cu Adrian Brâncoveanu, care este însă ținută departe de lumina reflectoarelor. Și de această dată, fosta Zână a Surprizelor și-a ales un partener mai tânăr. Ea își mai dorește încă un copil.

