Fostul soț al Andreei Marin nu-și mai revine financiar după divorț… Afacerea lui Tuncay este în picaj!

După ce a divorțat de "Zâna surprizelor", renumitul medic Tuncay Ozturk pare să fie urmărit de ghinion. Pentru al doilea an consecutiv, afacerile turcului înregistrează pierderi importante. Business-ul în care Andreea Marin s-a implicat din plin, pe vremea când formau un cuplu fericit, ar fi acum cu un picior în groapă. vă prezintă, în exclusivitate, detalii surprinzătoare despre afacerile fostul soț al vedetei.

Norii negri nu dau semne că s-ar risipi din viața lui Tuncay Ozturk. După ce a divorțat de Andreea Marin, celebrul medic pare să aibă parte numai de ghinioane. Dacă, în plan amoros, turcul nu a părut să-și fi găsit perechea, nici în afaceri fostul soț al "Zânei" nu ar duce-o prea bine.

a intrat în posesia unor informații de-a dreptul uluitoare despre afacerile fostului soț al Andreei Marin. Pentru al doilea an consecutiv, firma legată de domeniul sănătății, pe care Tuncay a înființat-o în martie 2016, a înregistrat pierderi mari.

„Sursa durerilor mele de cap”

Cu toate că cifra de afaceri depășește lejer 100.000 de euro, datele raportate la ANAF indică pierderi considerabile, iar riscul ca afacerea să intre în insolvență este foarte ridicat.

Din câte se pare, situația tensionată din firmă s-a resimțit și în rândul angajaților, care, în ultima perioadă, ar fi început să-i scoată peri albi celebrului medic.

În urmă cu câteva zile, fostul soț al ”Zânei surprizelor” chiar a postat o fotografie, pe contul său de pe o rețea de socializare, în care apare într-o ipostază mai puțin obișnuită, vizibil extenuat.

”Așa arăți la finalul unei zile lungi, când angajații tăi sunt cu gura mare… îi mai numesc și sursa durerilor mele de cap”, a scris Tuncay, în dreptul fotografiei.

Mai mult decât atât, situația în care se află firma turcului l-ar fi determinat pe acesta să ia o măsură disperată. Recent, Tunkay a mutat sediul firmei din cartierul milionarilor, Cotroceni, într-un cartier în care chiriile sunt mult mai mici.

Andreea Marin şi Tuncay au divorţat în februarie 2017

„Zâna” şi turcul Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptura dintre ea şi Tuncay.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat.(Cum câștigi bani rapid) Nu e o dramă, asta e. (…)

Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului. (CITEȘTE ȘI: CE ”GAURĂ” AM DESCOPERIT ÎN CONTURILE LUI TUNCAY)

