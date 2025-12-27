Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria

Odată cu sărbătorile de iarnă din acest an, hotelierii și patronii de pensiuni din zonele turistice din România s-au lovit de un adevăr dureros: de la an la an, tot mai puțini români își doresc să petreacă vacanțele sau concediile în țară. De ce aleg turiștii să plece în Bulgaria sau Ungaria, de fapt?

Turismul românesc trece printr-o criză fără precedent. În plin sezon de iarnă, pensiunile și hotelurile de pe Valea Prahovei sunt aproape goale. Potrivit experților în imobiliare, unul dintre principalele motive pentru care românii aleg să plece la vecinii din Bulgaria sau Ungaria ar putea avea legătură cu situația financiară instabilă a românilor.

De ce aleg turiștii români să plece în Bulgaria sau Ungaria

În perioada Crăciunului 2025, patronii numeroaselor unități de cazare din zonele cu renume de pe Valea Prahovei au avut surpriza neplăcută de a avea camere neocupate. Pentru a câștiga un ban în această iarnă, unii dintre ei au negociat prețul pentru sejururi și au redus tarifele cu până la 10%.

Pe grupurile și platformele dedicate turismului, un român care închiriază apartamente în regim hotelier se plânge că este primul an în care nu are nicio rezervare pentru perioada Crăciunului.

”Vine Crăciunul, vine şi zăpada…si eu tot nu mi-am găsit oaspeţi de Crăciun. Am aici apartamente cu grad de confort ridicat. Avem living mare, avem brăduțul făcut, vremea e bună deși s-a răcorit. Preţurile sunt aceleaşi pe care le practic în restul anului (…) şi totuşi e primul an în care nu am oaspeţi de Crăciun”, spune proprietarul mai multor apartamente.

Operatorii de turism consideră că reducerea sumelor de pe tichetele de vacanță au avut un impact major asupra turismului din țară, mulți românii renunțând la sejururile interne din acest motiv.

”Cu preţurile la curent pe care le plătim noi aici, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria sau alte ţări”, spune un patron de hotel.

