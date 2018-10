Cosmin Contra nu are probleme doar cu Gabi Tamaș, cel care l-a lăsat în 10 la meciul contra Serbiei, ci și cu justiția. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Antrenorul tricolorilor are un dosar deschis la Tribunalul Timiș, iar procurorii solicită confiscarea specială! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detaliile pe care nici Contra nu le cunoaște!

Cosmin Contra, antrenor tânăr, ofensiv, a intrat repede în grațiile conducerii de la FRF și nici nu a durat mult până când a fost pus în locul lui Daum. Se întâmpla în septembrie, anul trecut. Contra a lăsat imdiat Dinamo, deși semnase prelungirea contractului, și s-a pus pe treabă, la prima echipă a României. Cu bune, cu rele, tehnicianul care s-a școlit în Spania, la Madrid, a schimbat câte ceva, a dat credit tinerilor, a avut chiar rezultate. (CITEȘTE ȘI: CONTRA A PIERDUT PROCESUL)

În Liga Națiunilor, Contra nu a pierdut în patru meciuri, 0-0 cu Muntenegru (acasă), 2-2 cu Serbia (deplasare), 2-1 cu Lituania (deplasare) și 0-0 cu Serbia (acasă). Ultimul meci, cu probleme. Tamaș i le-a adus pe cap, atunci când a făcut penalty, în minutul 45, și a fost eliminat. Contra a trecut, însă, peste asta. Cu greu, dar a trecut.

Mai greu pare să-i fie cu justiția… CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a aflat că procurorii i-au deschis dosar selecționerului, la Tribunalul Timiș. Mai mult, aceștia le cer magistraților ca lui Contra să-i fie impusă confiscarea specială a unor bunuri.

Cosmin Contra a aflat de la CANCAN.RO că, pe 5 octombrie, dosarul său a ajuns la Tribunal. ”Dosar? Nu știu nimic. La Timișoara? Acum aflu asta, chiar nu știu nimic. Nu știu despre ce e vorba”, a declarat Cosmin Contra. (CITEȘTE ȘI: RĂZVAN BURLEANU, ȘEFUL FRF, ȘI-A PUS TATĂL LA MUNCĂ)

Cosmin Contra s-a retras din activitatea de jucător în 2011, ultima echipă la care a evoluat fiind Poli Timișoara. De altfel, bănățenii au fost și primii pe care Contra i-a antrenat, în aceeași stagiune. Până să ajungă selecționer, Cosmin Contra a bifat nu mai puțin de opt echipe: Poli Timișoara, Getafe Youth, CF Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou R&F, Alcorcón și Dinamo București. (CITEȘTE ȘI: NEPOATA LUI GIGI BECALI E "REGINA LUXULUI"! ALINA A MAI "BIFAT" O APARIȚIE PUBLICĂ SCLIPITOARE)

Ca jucător, Cosmin Contra e evoluat la șapte echipe, Timișoara, Dinamo, Alaves, Atletico Madrid, Milan, West Bromwich, Getafe. Nu avea să rateze echipa națională, unde a strâns 73 de meciuri și a înscris de șapte ori.

