Andreea Marin, dezvăluiri acide despre foștii soți: “Singura calitate a lui Bănică este că...! Tuncay, o greșeală”. Ce a spus despre primul soț, Cristian Gheorghiță

Andreea Marin a acceptat provocarea lui Mădălin Ionescu de a realiza un interviu despre căsătoria pe care a avut-o cu Ștefan Bănică Junior, dar și cea alături de Tuncay Ozturk. Fosta “Zână a Surprizelor” i-a taxat pe cei doi bărbați care i-au fost soți, iar dezvăluirile făcute despre ei au fost unele acide. Despre tatăl fiicei sale, prezentatoarea a subliniat care îi este singura calitate, iar la adresa fizioterapeutului turc a fost tranșantă în declarații.

Vezi și: Iată cum arată primul soț al Andreei Marin! A fost căsătorită cu el când avea doar 21 de ani

Andreea Marin, dezvăluiri acide despre mariajul alături de Ștefan Bănică

Andreea Marin și Ștefan Bănică au divorțat în urmă cu opt ani, iar în timpul mariajului s-a născut unica lor fiică: Ana Violeta Bănică, în vârstă de 13 ani și aproape patru luni. În cadrul emisiunii pe care Mădălin Ionescu o moderează la Metropola TV, vedeta a lăsat impresia că, de fapt, cântărețul nu i-a fost fidel, iar acest lucru a determinat-o să pună capăt căsătoriei.

Prezentatoarea a mai subliniat că la Ștefan Bănică Jr nu a atras-o celebritatea, însă, nu a enumerat niciun alt motiv în legătură cu acest amănunt din povestea lor de dragoste.

“Eu nu m-am înrudit cu un om pentru că era cunoscut. Eram extrem de cunoscută și eu, pentru mine asta nu avea vreo relevanță! Nu exista nicio atracție pentru mine față de faptul că un om e cunoscut sau nu. Deloc!”, a mărturisit Andreea Marin la “Mădălin Ionescu Show”.

Întrebată dacă artistul celebru a fost “un băiat de casă”, prezentatoarea de la TVR2 a răspuns astfel: “N-o să intru într-o astfel de discuție, pentru mine el este doar tatăl copilului meu și atât. Este singura calitate care mai contează astăzi pentru mine”.

Nu rata: Andreea Marin, declarații uluitoare la adresa Mihaelei Rădulescu: “N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat de persoana mea! E trist”

Andreea Marin, despre căsătoria alături de Tuncay Ozturk

La câteva luni după ce a divorțat de Ștefan Bănică, Andreea Marin s-a recăsătorit – mai exact pe 19 decembrie 2013. Din nefericire, mariajul cu Tuncay Ozturk s-a destrămat la doi ani și nouă luni, respectiv pe 27 octombrie 2016. Despre decizia de a se mărita cu specialistul în recuperare medicală a spus că a fost “o greșeală” și a negat că a făcut asta ca să se răzbune pe tatăl fiicei sale.

“A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit! Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică Jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, a declarat vedeta despre fizioterapeutul turc, potrivit sursei citate.

Citește și: Andreea Marin, dezvăluiri despre nașterea celui de-al doilea copil: “E cea mai frumoasă perioadă din viața unei mame”

Andreea Marin, declarații despre primul soț: “Am un respect special”

“Pentru primul soț (n.r.: Cristian Gheorghiță) am un respect special. Oamenii sunt așa cum sunt. Fiecare are modul lui de a privi viața și de a o trăi. Dar, să ne înțelegem foarte bine, tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu. Trecutul are relevanță doar pentru că a lăsat niște lecții de viață. Dar nu trăiesc deloc cu gândul la trecut. Sfătuiesc pe toată lumea să-și vadă de viitor. Cel mai important bărbat din viața mea este cel care este acum lângă mine.

Azi sunt un om matur. Poate că în trecut, tocmai din această lipsă de matruitate și din cauza faptului că am muncit foarte mult și m-am dedicat foarte mult carierei… poate nu am fost nici eu destul de pregătită pentru o relație de lungă durată”, a mai dezvăluit prezentatoarea în cadrul emisiunii “Mădălin Ionescu Show”.

În prezent, Andreea Marin formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, care este mai tânăr cu 10 ani, au vorbit despre conceperea unui copil.

Sursa foto: Facebook