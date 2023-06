Andreea Marin l-a transformat pe fiul lui Ștefan Bănică. Radu a recunoscut, nu iese din cuvântul Zânei

Radu Bănică a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Marin, fosta soție a tatălui său, Ștefan Bănică. Fiul celebrului artist se bucură de un succes imens în carieră, chiar dacă este la început de drum. Talentul moștenit din familie se vede cu ochiul liber!

Radu Bănică este la început de drum în cariera lui de actor, însă lucrurile par să meargă ca pe roate. Tânărul a moștenit talentul uriaș al tatălui și bunicului său, iar acum îl pune în scenă ori de câte ori are ocazia. Are persoane importante alături, care îl sfătuiesc atunci când este cazul. Printre ele, se numără și Andreea Marin, fosta soție a lui Ștefan Bănică. Cei doi au o relație specială și comunică adesea. Se pare că nu doar tatăl său l-a sfătuit în carieră și-n viață, ci și „Zâna surprizelor”.

„Evident că tata m-a încurajat și m-a sfătuit, dar nu doar tata, ci mai mulți oameni din domeniu. Am avut norocul să cresc printre artiști. De altfel, să port numele Bănică este o binecuvântare, atât pot să zic. Cu Andreea Marin am o relație foarte bună. Cred că un sfat important, cel de care țin cel mai tare cont, pe care mi l-a dat este acela de a nu fi o formă fără fond”, a dezvăluit Radu Bănică, pentru Fanatik.

Cum se înțelege Radu cu sora lui, Violeta

Andreea Marin a mărturisit, în timpul unui eveniment organizat de ea, că Radu și fiica ei, Violeta, au o relație specială. Cei doi se ajută reciproc, vorbesc, se sfătuiesc și iau parte la diverse proiecte împreună. „Zâna surprizelor” se declară mândră de relația apropiată dintre cei doi frați.

„Ei sunt ca două picături de apă și îi iubesc nespus, sunt tare mândră de relația lor, de faptul că sunt doi tineri educați și generoși, cu bun simț, cu pasiuni frumoase, cu empatie, amândoi au făcut voluntariat pentru aceasta gală, pentru care muncim luni de zile”, spunea vedeta de televiziune.

Cât despre Violeta, adolescenta se implică în multe proiecte de voluntariat și a încercat să preia exemplul mamei ei. Și-a descoperit pasiunea de a face muncă gratuită într-un centru de reabilitare pentru tinerii de vârsta ei.

„Mă bucur să fiu aici, că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitate pentru adolescenți. E o pasiune de a mea și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă. Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-au deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică”, a declarat Violeta, la Gala Atipic Beauty.