Care este relația dintre Violeta și Radu Ștefan, copiii lui Ștefan Bănică. Andreea Marin a spus tot: ”Muncim luni de zile”

Radu Ștefan este fiul lui Ștefan Bănică și al Cameliei Constantinescu, iar Violeta este fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, însă mulți s-au întrebat care este relația dintre cei doi, mai ales acum când au devenit tot mai vocali, dar și prezenți în lumina reflectoarelor. Cei doi frați vitregi au urcat pe scenă alături de Andreea Marin, moment apreciat de cei prezenți în public.

Prezentă la un eveniment din București, Andreea Marin (48 de ani) a avut ocazia de o vedea pe Violeta (15 ani) într-o ipostază superbă. Alături de fratele ei, Radu Ștefan (21 de ani), adolescenta a defilat într-o rochie roșie, vestimentație care i-a pus în evidență frumusețea, gingășia, dar și feminitatea.

Care este relația dintre Violeta și Radu Ștefan, copiii lui Ștefan Bănică

Cei doi frați seamănă ca o picătură de apă, iar între ei pare să se fi format o conexiune și o legătură sinceră și autentică. Andreea Marin a avut ocazia de lua parte la un moment destul de emoționant. Fosta ”zână” a surprizelor are numai cuvinte de laudă la adresa celor doi frați și se consideră mândră de evoluția lor, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

„Ei sunt ca două picături de apa și îi iubesc nespus, sunt tare mândră de relația lor, de faptul că sunt doi tineri educați și generoși, cu bun simț, cu pasiuni frumoase, cu empatie, amândoi au făcut voluntariat pentru aceasta gală, pentru care muncim luni de zile”, a spus Andreea Marin.

Cu ocazia apariției pe scena Galei Atipic Beauty, ca voluntar, toți ochii au fost ațintiți asupra Violetei. Fiica Andreei Marin a oferit și primul ei interviu în fața camerelor de filmat, moment privit cu mândrie de către mama ei.

„Mă bucur să fiu aici, că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitate pentru adolescenți. E o pasiunea de a mea și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă.

Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-a deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică’, a declarat Violeta, fiica Andreei Marin, la Gala Atipic Beauty.

