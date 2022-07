Fiul lui Ștefan Bănică Jr., glume fără perdea la adresa Loredanei Chivu

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme celebrului său tată. Este student la teatru, cântă, dansează și a demonstrat că este pregătit să se descurce singur, și-a deschis o cafenea într-o zonă centrală în urmă cu câteva luni.

Însă, oricât de matur ar fi fiul Ștefan Bănică Jr., tinerețea îl dă de gol în unele privințe. Radu Ștefan nu a trecut cu vederea interviul oferit de Loredana Chivu în luna mai, la un eveniment monden, atunci când blondina a vorbit despre bolizii de lux pe care-i are în garaj.

Tânărul a hotărât să o imite pe fosta asistentă a lui Dan Capatos și a realizat o filmare pe care, ulterior, a postat-o pe rețelele de socializare. Și-a pus o perucă blondă, pamfletul său având legătură cu mașinile conduse de Lorerdana. Vedeta a avut de ales dintre două autoturisme de mii de euro.

A intrat perfect în pielea personajului, fostul concurent de la ”Te cunosc de undeva” primind foarte multe mesaje și aprecieri de la fanii săi. Radu Ștefan Bănică are peste 30.000 de like-uri din partea urmăritorilor.

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urmele tatălui său

Radu Ștefan este fiul lui Ștefan Bănică și al Cameliei Constantinescu. Tânărul artist are o relație frumoasă cu ambii lui părinți și este și foarte mândru de numele pe care îl poartă. Se simte onorat să poarte acest nume, însă știe că este și un nume care vine cu responsabilități, așa că se străduiește să îi facă mândri pe părinții lui.

Radu are o foarte bună relație cu tatăl său, Ștefan Bănică, dar recunoaște că presiunea numelui a existat.

„E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru, dar, în același timp, reprezintă și o mare responsabilitate. Cu siguranță, o să am de muncit de trei ori mai mult, dar asta nu mă va opri să urmez aceeași carieră ca tatăl și ca bunicul meu. Un sfat important pe care mi l-a dat tata în legătură cu meseria pe care vreau s-o fac este să am grijă să nu fiu pe scenă o formă fără conținut, a spus Radu pentru VIVA!

Foto: Instagram