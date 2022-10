Radu Ștefan calcă fără dubiu pe urmele tatălui, dar și pe urmele bunicului, din punct de vedere artistic. Însă influența unei personalități puternice, așa cum este cea a juratului de la „X Factor”, se manifestă și în preferințele personale ale lui Radu Ștefan Bănică. Băiatul cel mare al artistului nu doar că se definește la nivel actoricesc, dar se ocupă și de propriul business, o cafenea, ce urmează să sufere modificări și să se transforme într-o vinotecă. De unde pasiunea lui Radu Ștefan pentru această licoare? Exact de la Ștefan Bănică Junior, așa cum o recunoaște însuși fiul artistului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Prezent la petrecerea de lansare a filmului „Teambuilding” în cinematografele din toată țara, fiul lui Ștefan Bănică Jr. a dat tot din casă. Artistul a vorbit despre viața personală, căreia nu-i prea alocă timp, fiind ocupat cu dezvoltarea profesională.

Cu toate acestea, Radu Ștefan încearcă să mențină vie relația cu tatăl său, dar și cu sexul frumos, pe care nu îl neglijează. Ar fi fost culmea ca tocmai fiul unuia dintre craii României să nu exceleze la acest capitol.

„Sunt pe cont propriu…”

CANCAN.RO: Ce faci în seara asta la party?

Radu Ștefan Bănică: Am venit să susțin echipa „Teambuilding”, filmul e foarte caterincă, mi-a plăcut foarte mult și am venit să sărbătorim acest frumos proiect!

CANCAN.RO: Ce filme sau cărți îți recomanda tatăl tău când erai mai mic?

Radu Ștefan Bănică: Noi și acum, în fiecare an, ne uităm la selecțiile de la Oscar și stăm la el și ne uităm la toate filmele. Cam astea sunt selecțiile la care ne uităm!

CANCAN.RO: Ai împrumutat un pic și din stilul vestimentar, dar care au mai fost și celelalte influențe pe care el le-a avut asupra ta?

Radu Ștefan Bănică: Nu m-am gândit niciodată că i-am abordat stilul, am simțit eu să mă încalț cu o gheată. Dar ca influență, puțin la mentalitate și la gust!

CANCAN.RO: Și pe partea de interacțiune cu sexul frumos, adică te duci să îi arăți fete?

Radu Ștefan Bănică: Nu avem timp să mai vorbim și despre asta, așa că deocamdată sunt pe cont propriu, nu cer părerea nimănui, dar o să vină și vremea!

„Tata e consumator de vin…”

CANCAN.RO: Am văzut că ai venit mai devreme cu o fată înaltă, ai gusturi bune. Cum stai pe partea sentimentală acum?

Radu Ștefan Bănică: E OK, eu mă focusez pe muncă acum și pe ce e important pentru mine. Am licența, am o grămadă de spectacole acum din iarnă, așa că ăsta e focusul meu principal.

CANCAN.RO: Dar se întâmplă ca un actor să se îndrăgostească de o colegă de scenă?

Radu Ștefan Bănică: Se întâmplă, nu neapărat colegă de scenă, dacă e să fie, vine natural!

CANCAN.RO: Mai ai și cafeneaua?

Radu Ștefan Bănică: Cum să nu?!

CANCAN.RO: Păi și tu cum te împarți între cariera artistică, să mai ieși și cu cine mai ieși, să vii și la party?

Radu Ștefan Bănică: Cafeneaua și business-ul în general e hobby-ul meu. Cum îți faci tu timp pentru hobby, așa îmi fac și eu timp pentru cafenea! Și acum chiar am un nou proiect, în colaborare cu cafeneaua, o să mă axez pe vinuri. Așa că o să lansez un magazin de vinuri!

CANCAN.RO: Tu bei doar vin când ieși undeva?

Radu Ștefan Bănică: Tata e consumator de vin, mama la fel, și a început să îmi placă și mie. Mi se pare o industrie foarte frumoasă și vreau să fac parte din ea!

