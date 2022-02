Andreea Marin și-a deschis sufletul: ”Am avut probleme financiare încă din copilărie, după moartea mamei” Cu ce alte probleme s-a confruntat vedeta?

Andreea Marin a făcut mărturisiri despre greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții.

În podcastul susținut de Mihai Morar, vedeta de televiziune a avut probleme financiare și s-a confruntat cu depresia. De asemenea, Andreea Marin a mărturisit și cine a ajutat-o să se pună pe picioare și să câștige sume frumoase de bani.

Mama Andreei Marin a murit chiar în brațele ei

Mihai Morar i-a făcut o introducere Andreei Marin, până să înceapă discuția lor propriu zisă. Din cele povestite de către vedetă, aflăm că mama ei a murit chiar în brațele fostei prezentatoare TV, pe când ea avea doar 9 ani. Un moment cumplit, pentru orice copil.

”De unde vine puterea unei femei? Am înțeles asta din noul podcast ”Fain & Simplu” cu Andreea Marin. Și am înțeles, povestindu-mi cum, la 9 ani, i-a murit mama în brațe, cum a devenit femeia de azi, din fața mea. De unde vine perfecționismul ei, disciplina, de ce e atât de organizată încât e obositoare pentru ceilalți, de ce Zâna e doar o etichetă și nu identitatea ei.

Și am mai înțeles încă nevoie absolută pe care o are Andreea: nevoia de dragoste.”, povestește Mihai Morar.

Andreea Marin a vorbit despre problemele financiare pe care le-a avut în copilărie

Andreea Marin și-a amintit că a avut o copilărie marcată atât de dispariția mamei, cât și de lipsuri materiale și a dezvăluit care a fost motivul din cauza căruia, de la 9 ani și până la 18 ani, nu a mai mâncat o înghețată.

”Eu am avut probleme financiare încă din copilărie, de la moartea mamei mele. Și nu a fost ușor, nici să trecem prin acei ani, financiar vorbind. Au fost niște greutăți prin care am trăit ani de zile(…) Tata se retrăgea în fiecare dimineață într-o cămăruță, mai mică decât aceasta, și închidea ușa cu cheia. Noi, fetele, ne uitam pe gaura cheii, eram curioase să vedem ce face în fiecare zi acolo. De fapt nota, scria și scria și scria. Și, într-o zi, am furat cheia și am intrat acolo fără știrea lui.

Ne-am uitat în biroul lui și am găsit aceea agendă. Acolo el calcula și recalcula pe termen lung, pe luni, pe ani, se gândea cum să își plătească datoriile. Din acel moment noi am decis să renunțăm la ceva, să alegem lucrul acela care este cel mai important pentru noi. Am ales înghețata. Ne-am dat seama că-i cerem prea multă înghețată tatălui nostru și, cu siguranță, de la înghețată el nu poate să pună bani deoparte și să plătească ce are de plătit”, a povestit Andreea Marin, în cadrul podcastului ”Fain și Simplu”.

Cine a ajutat-o pe Andreea Marin să câștige sume frumoase de bani?

Andreea Marin a mai mărturisit că Valeriu Lazarov a învâțat-o cum să facă bani, folosindu-se de imaginea ei.

“Salariu mic, la TVR Iași, dar pasiune mare. La Știri, la București, salariu de TVR, nici gând să fie unul extraordinar. Apoi, la Lazarov, aveam un salariu absolut decent, dar nu eram plătită mult și nu am fost până la sfârșit. Dar el m-a învățat cum să câștig bani din momentele publicitare și apoi am început să fac publicitate pe scară largă, iar lucrurile s-au extins. Apoi am devenit producător, am început să fac campanii și am trăit pe picioarele mele când Surprizele nu au mai fost.”, a mai declarat Andreea Marin.

