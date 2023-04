Andreea Marin suferă de o afecțiune rară! Ce tratament urmează acum vedeta

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta se bucură de un succes enorm pe micile ecrane, după o lungă carieră. Deși apare pe sticlă mereu zâmbitoare și binedispusă, puțini știu că în sufletul ei se petrece o mare dramă.

Andreea Marin este mereu cu zâmbetul până la urechi și emană o energie pozitivă ori de câte ori apare pe micile ecrane. Se bucură de un succes imens în rândul telespectatorilor, fiind una dintre cele mai iubite moderatoare de televiziune de la noi din țară. Puțini știu că fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a trecut prin momente dificile în viață și s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Vedeta TV a fost mereu discretă cu viața ei personală, pentru că a vrut să lase grijile deoparte și să se bucure de lucrurile frumoase.

Cu ce boală s-ar fi confruntat Andreea Marin

Bruneta a povestit, la un moment dat, chinul prin care a trecut din cauza unei probleme de sănătate. Cu ceva timp în urmă, s-a zvonit faptul că prezentatoarea a fost diagnosticată cu Lupus, o boală autoimună. Zâna Surprizelor a avut parte de mai multe episoade complicate, din cauza stării ei de sănătate, iar momentele de deznădejde nu au lipsit.

A plecat în Turcia de câteva ori, să se trateze. Andreea Marin povestea, acum ceva timp, că se temea că ar fi vorba despre cancer, așa că și-a făcut toate investigațiile posibile.

“Aveam nişte simptome de câţiva ani. Nu erau nişte simptome foarte grave, dar mă incomodau. De ce să nu fii sănătos dacă ai această posibilitate? Am auzit-o pe Andreea Răducanu povestind că avea o problemă şi a rezolvat-o în Turcia. Am reţinut informaţia şi m-am gândit să merg şi acolo. Dar nu am făcut-o imediat, ci doar după trei luni. Mi-am luat un bilet de avion şi am ajuns acolo. Imediat doctorii au bănuit ce ar putea fi. Mi-au făcut şi analize ca să se dovedească ce am. Nu este vorba despre cancer. O biopsie nu se face numai pentru a descoperi un cancer”, spunea vedeta, în urmă cu ceva vreme, într-o emisiune TV, notează fanatik.ro

După multe zvonuri, Zâna Surprizelor a ținut să lămurească lucrurile și să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă: „N-am nici cancer, nici lupus, nici cucus. Sunt undeva pe la 8,5 în ceea ce privește sănătatea, pentru că am niște probleme mai mari legate de coloană. Am avut și un dezechilibru din cauza imunității, am avut și o depresie”, spunea vedeta, într-o emisiune la PRO TV.