Andreea Prisăcariu a dat din casă! Jucătoarea de tenis, cerută de trei ori în căsătorie?

Andreea Prisăcariu, o jucătoare de tenis română care ocupă locul 444 în clasamentul WTA, continuă să atragă atenția nu doar prin prezența ei pe terenul de tenis, ci și prin dezvăluirile inedite pe care le face în mediul public. La vârsta de 24 de ani, sportiva este încă în căutarea drumului spre Top 100 WTA.

Andreea Prisăcariu nu ezită să își țină fanii la curent cu toate etapele din viața sa prin intermediul contului său de Instagram, unde are aproximativ 40.000 de urmăritori. Pe această platformă, jucătoarea de tenis împărtășește momente din antrenamente, competiții, dar și din viața personală, oferind fanilor o privire din culisele carierei ei. Iată ce dezvăluiri a făcut sportiva în podcastul „Business Philosophy”!

Recent, în cadrul podcastului „Business Philosophy” găzduit de jurnalistul Romeo Chiriac, Prisăcariu a povestit o întâmplare amuzantă care a stârnit zâmbete. Sportiva a mărturisit că, de-a lungul timpului, a fost „cerută în căsătorie” nu mai puțin de trei ori, însă, surpriză, nu de persoane care i-ar fi declarat dragostea, ci de cluburi sportive! În centrul acestor „cereri” se află o rivalitate clasică în sportul românesc: Dinamo și Steaua.

Andreea a povestit că a fost abordată în mod repetat de către clubul Steaua pentru a semna cu ei, deși pe atunci făcea parte din Clubul Sportiv Dinamo. Insistențele celor de la Steaua au continuat până când, într-un final, jucătoarea nu a mai rezistat și a decis să părăsească echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare pentru a se alătura marii rivale. Un rol important în această decizie l-a avut și antrenoarea ei, Raluca Platon, care a sprijinit-o pe Andreea să facă această schimbare, după ce a simțit că nu mai primește respectul cuvenit din partea dinamoviștilor.

”Antrenoarea mea (n.r. – Raluca Platon) e acolo și am fost de acord să reprezint Steaua. Indiferent câtă iubire am avut pentru Dinamo și pentru suporteri, când nu mai ești tratat cu respect unde ai dat totul și eu am dat totul, din punct de vedere al imaginii și al sprijinului pe care l-am oferit mereu. Nu regret absolut nimic. Dar când ești luată la mișto, trebuie să iei măsuri.

O să încep să merg la fotbal și acolo, pe Ghencea. Am și avut o experiență drăguță cu steliștii la un meci Dinamo – Steaua, la handbal. Se juca la Polivalentă L-am rugat pe tata să ia bilete, pentru mine și prietena mea, și am nimerit fix sub galeria Stelei.

Mamă, și am intrat pe acolo. Pe lângă faptul că mulți mă strigau ‘cuțu, cuțu’, pentru că eram pe partea care nu trebuie, am fost cerută și în căsătorie de vrei trei ori și unul mi-a zis ‘da, vino la noi la club, vino la noi’.

Na, poftim, uite am venit la tine, acum. Deci, cel care m-a cerut de nevastă și să vin la club…. S-a întâmplat cu întârziere, dar s-a întâmplat. Am spus ‘da” într-un final”, a spus Andreea în cadrul podcastului.