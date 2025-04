Va naște pe 10 mai! Fosta ispită de la Insula Iubirii e în exaz: „Am arsuri foarte nasoale, sunt nerăbdătoare”

Bucurie mare pentru o fostă ispită de la Insula Iubirii! Tânăra care a făcut furori în show-ul de la Antena 1 urmează să devină mamă pentru prima dată. Aceasta a dezvăluit că termenul este pe 10 mai, așa că își va cunoaște fetița în mai puțin de două săptămâni. Află, în articol, toate detaliile!

Larisa Mârtan, cunoscută drept Lala, a fost una dintre ispitele care s-a făcut remarcată la Insula Iubirii. Ea l-a cucerit pe Robert Braia, iar după plecarea acestuia a reușit să îl seducă pe Cornel Luchian. Ei bine, după terminarea emisiunii de pe Antena 1, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Larisa a renunțat la rolul de ispită și a început o relație serioasă. La începutul lunii noiembrie, a anunțat că va deveni mamă pentru prima dată, iar de Ziua Îndrăgostiților, s-a căsătorit.

Larisa a dezvăluit că, inițial, termenul nașterii era stabilit la finalul lunii mai, însă medicii au anunțat-o că este posibil ca micuța sa vină pe lume mai devreme. Tânăra este extrem de emoționată și așteaptă cu nerăbdare să își strângă în brațe minunea.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că nu îi place să lase lucrurile pe ultima sută de metri, așa că totul este pregătit pentru momentul special. De asemenea, soțul ei, Radu, îi este alături și o va însoți în sala de nașteri.

„Mai este destul de puțin timp. Cu toate că aveam termenul pe 30 mai, se preconizează că o să nasc puțin mai devreme, pe 10 mai. Bebelina s-a întors cu capul în jos din a șasea lună, e foarte ok, mai ales că eu vreau să nasc natural. În afara faptului că am arsuri foarte nasoale, mă simt bine, sunt nerăbdătoare, aștept să treacă timpul mai repede.

E totul foarte bine. Îmi pare rău că nu am putut să mă bucur mai mult de perioada asta, dar e bine că totul este în regulă. Ne-am pregătit cu tot ce trebuie, am luat cam tot ce e necesar. Mie nu-mi place să las lucrurile pe ultima sută de metri. Acum doar așteptăm să vină pe lume. Am emoții, dar sunt foarte frumoase.

Nu am vreo frică anume, nu o să fiu singură nici la naștere. Soțul meu o să asiste, o să stea cu mine. El și-a dorit foarte mult. I-am zis că nu știu dacă e chiar ok, dar el vrea, mă va ajuta foarte mult. Sunt mult mai liniștită din acest punct de vedere”, a mărturisit Lala pentru Spynews.ro.