Andreea Raicu, ipostază de infarct pe Instagram! Cum s-a pozat vedeta

Aparițiile Andreei Raicu (45 de ani) au fost destul de discrete, însă nu și de data asta. Fosta prezentatoare TV a reușit să uimească internauții cu noua sa apariție în costum de baie.

Deși are 45 de ani, Andreea Raicu le poate face concurență multor domnișoare. Vedeta a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare.

Într-un cadru organizat, ca o adevărată profesionistă, fosta prezentatoare TV s-a lăsat dusă de val și a pozat cum nu a mai făcut-o de mult timp. Pentru ca totul să fie în armonie cu decorul, ținuta, dar și stare ei de spirit, internauții nu au putut trece cu vederea podoaba capilară.

Care este secretul parului lung? Răspunsul a fost anticipat de către mulți și da, este vorba despre un set de extensii din păr natural.

Nu este pentru prima dată când Andreea reușește să-și impresioneze urmăritorii de pe Instagram. În urmă cu ceva timp a avut curajul de a se expune fără machiaj, chiar la prima oră a dimineții.

Totodată, aceasta a vrut să atragă atenția asupra presiunii puse de societate, presiunea de a arăta perfect, dar și despre distorsionarea adevărului prezentat pe rețelele de socializare.

„Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciună ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți ca nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești.

Dacă simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, dă swipe left ca să vezi realitatea. Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu OK cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment.

Cum e? Epuizant, nu? Acceptă că nu există acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram. Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi cu pielea frumoasă, în alta cu ochii umflați. E OK să nu fii OK. Repetă acest lucru până când simți că l-ai asimilat”, a fost mesajul transmis de Andreea Raicu.

