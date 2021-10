Până la vârsta de 44 de ani, Andreea Raicu a avut multe lecții de învățat! Fie că vorbim despre cele legate de relațiile amoroase sau despre sănătatea emoțională ori cea fizică, vedeta a trecut, de-a lungul anilor, printr-o serie de transformări. În urma lor au rămas lecțiile învățate și poate cea mai importantă e cea legată de sănătate. De aceea, nu există zi în care fosta prezentatoare TV să nu o pună pe primul loc. Așa a făcut și în urmă cu câteva zile, când a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO.

Atât pe contul personal de YouTube, cât și în podcast-urile în care a fost prezentă, Andreea Raicu a vorbit despre vindecare și acceptare. Vindecarea rănilor interioare, terapie, dar și mult sport. Și ce merge cel mai bine cu sportul, dacă nu o dietă echilibrată. Lecție pe care fosta prezentatoare TV a învățat-o de foarte mulți ani.

Recent, așa cum vă spuneam, Andreea a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO într-un mall din Capitală, unde a mers să ia prânzul.

Andreea nu a fost singură, ci însoțită de o prietenă, alături de care s-a simțit în largul ei. Nici despre ținută nu s-ar putea spune că ar fi incomodat-o prea tare, căci Andreea a optat pentru o pereche de pantaloni de trening, negri, o bluză albă tot în același stil și, evident, masca de protecție.

După ce și-a comandat ceva sănătos, pentru că v-am spus că e foarte atentă la acest aspect – mai exact o salată pe bază de avocado – Andreea Raicu s-a îndreptat către zona de mese. A fost oprită de un agent de securitate pentru a prezenta certificatul verde, iar apoi s-a putut bucura linișită de porția de sănătate.

„Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciună ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți ca nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești.

Dacă simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, dă swipe left ca să vezi realitatea. Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu OK cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment.

Cum e? Epuizant, nu? Acceptă că nu există acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram. Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi cu pielea frumoasă, în alta cu ochii umflați. E OK să nu fii OK. Repetă acest lucru până când simți că l-ai asimilat”, a fost mesajul transmis de Andreea Raicu.