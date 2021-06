Andreea Raicu s-a afișat fără strop de machiaj! Mesajul pe care l-a transmis tuturor femeilor. „ Așa arat eu când mă trezesc”

Andreea Raicu a vrut să ofere un sfat prețios tuturor femeilor ce o urmăresc. Vedeta a postat două fotografii, una în care apare aranjată și folosește filtre și alta în care apară naturală, fără strop de machiaj. Aceasta a subliniat cât este de important ca o femeie să se accepte așa cum este și să nu cadă în capcana „vândută” de rețelele de socializare.

Andreea Raicu le-a dat o lecție importantă internauților. Prin fotografiile pe care le-a posta, vedeta a vrut să sublinieze că de multe ori vedem în mediul online o realitate distorsionată, niște exemple de femei perfecte, niște idealuri la care cu toții tindem. Însă realitatea nu este chiar așa și cel mai important este să înțelegem că există și perioade mai proaste și zile în care nu arătăm exact așa cum ne-am dori, dar cea mai importantă este acceptarea de sine și încrederea în forțele proprii. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA RAICU, ȘEDINȚĂ FOTO NUD LA 43 DE ANI! „MAI AM ALTELE ȘI MAI ȘI. SĂ LE POSTEZ SAU?”)

„Așa arat eu când mă trezesc dimineața! O altă minciuna ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru ca simți ca nu ești la fel de frumoasa, perfecta, radianta ca femeile pe care le urmărești.

Daca simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, da swipe left ca să vezi realitatea. Nu cred ca se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseala sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arata mereu bine, e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment.

Cum e? Epuizant, nu? Accepta că nu exista acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram. Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi cu pielea frumoasa în alta cu ochii umflați. E ok să nu fii ok. Repetă acest lucru pana când simți ca l-ai asimilat”, a fost mesajul transmis de Andreea Raicu.

Motivul pentru care Andreea Raicu nu se mărită

Andreea Raicu este o femeie fericită și împlinită, însă întrebarea de pe buzele multora este când va face pasul cel mare. Recent, vedeta a vorbit despre acest subiect și a declarat că atunci când momentul o să fie potrivit și va simți o să facă și asta.

„Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea”, a mărturisit Andreea Raicu.

(VEZI ȘI: LA 43 DE ANI, ANDREEA RAICU NU SE PREDĂ! ȘI-A FĂCUT ȘUVIȚE BLONDE ÎN AȘTEPTAREA „PRINȚULUI” PE CARE I-L CAUTĂ BRENCIU?!)

Sursa foto: Instagram