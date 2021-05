Andreea Raicu, ședință foto nud la 43 de ani! „Mai am altele și mai și. Să le postez sau?”

Andreea Raicu, ședință foto fără măști! Fosta prezentatoare Tv a uimit pe toată lumea cu o imagine în care apare goală-pușcă pe internet! La 43 de ani, Andreea arată ireproșabil, iar oamenii au lăudat-o fără doar și poate.

La 43 de ani, Andreea Raicu și-a făcut curaj să iasă din zona de confort, exact cum și ea recunoaște. Fără menajamente și fără inhibiții, fostul fotomodel al anilor ’90 a trecut cu brio „testul” nudității. Fosta prezentatoare TV se menține în formă incredibil de bine, iar acest lucru este cât se poate de vizibil.

După ce a publicat imaginea în care i se vede posteriorul în toată sclipirea lui, Andreea a început să primească nenumărate comentarii, chiar și de la vedete. Andreea Esca și Mihaela Rădulescu se numără printre persoanele publice care i-au aplaudat curajul fostei prezentatoare. „Superbă”, a spus Mihaiela Rădulescu, în timp ce prezentatoarea stirilor Pro Tv a scris „Like!”. Peste 15.000 de aprecieri a primit Andreea Raicu la imagine în mai puțin de 24 de ore.

„Mai am altele și mai și. Să le postez sau?”

De asemenea, fostul fotomodel a ținut să sublinieze că mai are câteva imagini mult mai îndrăznețe, pe care nu știe dacă să le posteze. Ședința foto a avut loc în perioada stării de urgență, a specificat aceasta.

„Din perioada in care eram inchisi in casa☺️ Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, we really had fun that day si ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau….?😇”, a spus Andreea Raicu.

