Andreea Raicu, secretul unei siluete de invidiat. Vedeta a dezvăluit ce alimente nu consumă niciodată!

Andreea Raicu este fără doar şi poate una dintre cele mai admirate vedete din România. Frumoasa şatenă a reuşit de-a lungul timpului să se menţină în formă, iar multe doamne şi domnişoare s-au întrebat care este secretul siluetei sale. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit la ce trucuri apelează, dar şi ce alimente nu mănâncă niciodată.

Andreea Raicu a fost admirată întotdeauna pentru corpul său perfect. Se poate spune că încă de la primele sale apariţii pe micile ecrane, vedeta a rămas neschimbată.

Pentru că a primit multe mesaje legate de stilul său de viaţă, Andreea Raicu a dezvăluit ce alimente nu mănâncă niciodată, dar şi alte mici secrete ale siluetei sale.

Ce nu mănâncă Andreea Raicu niciodată

Andreea Raicu a dezvăluit faptul că de foarte mulţi ani a renunţat la zahăr, gluten, lactatele și consumă carne foarte rar. În plus vedeta a spus că face și mult sport, dar în acelaşi timp recunoaşte că gena o ajută foarte mult.

„Pe mine, cel mai mult mă ajută pregătirea men­tală, faptul că prac­tic meditaţia, că am învăţat să-mi con­ştientizez stările interioa­re, deci să-mi înţeleg nevoile şi să ţin cont de ele”.

CITEŞTE ŞI: CE SPUNE MATEI STRATAN DESPRE PRESUPUSA RELAȚIE CU ANDREEA RAICU! BĂRBATUL A FĂCUT PRIMELE DECLARAȚII. „NOI SUNTEM…”

„În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport. În ce pri­veș­­te alimentația, am adaptat-o la nevoile organis­mu­lui meu (nu mănânc gluten, lac­tate, zahăr, iar car­­ne mănânc foarte rar, doar atunci când simt ne­vo­­ia), și am grijă să mă hidra­tez…”, a spus Andreea Raicu, potrivit spynews.ro.

Cum arată Andreea Raicu fără machiaj

Andreea Raicu a ajuns la vârsta de 44 de ani, iar forma ei fizică este de invidiat. Sexy și cu foarte multă încredere în sine, Andreea Raicu a postat o imagine pe rețelele de socializare în care apare nemachiată, semn că nu are nicio problemă să apară în astfel de ipostaze în mediul online.. În dreptul imaginii a și notat un mesaj pentru urmăritorii ei.

„Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciuna ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți că nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești.

Daca simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, da swipe left ca să vezi realitatea. Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine, e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment.

Cum e? Epuizant, nu? Acceptă că nu există acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram. Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi cu pielea frumoasa în alta cu ochii umflați. E ok să nu fii ok. Repetă acest lucru pana când simți ca l-ai asimilat”, a scris Andreea Raicu.

Sursă foto: Instagram