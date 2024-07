Andreea Sasu, iubita lui Philip Plein, a născut! Numele bizar ales pentru băiețel

Bucurie mare pentru Philipp Plein (46 de ani)! Creatorul de modă internațional a devenit tată pentru a patra oară. Sâmbătă, 6 iulie, românca Andreea Sasu (34 de ani) a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut chiar de celebrul designer. Acesta a publicat primele imagini cu bebelușul, dar și un mesaj emoționant. Totodată, el a dezvăluit și numele pe care îl poartă micuțul.

Andreea Sasu pare că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. S-a împăcat cu celebrul designer Philipp Plein, iar acum a devenit mamă pentru prima dată. Relația lor i-a surprins pe mulți oameni și asta pentru că celebrul designer s-a iubit o perioadă lungă de timp cu Lucia Bartoli, femeia care i-a oferit și doi copii.

Citește și: ANDREEA SASU, TÂNĂRA DIN PAȘCANI CARE I-A DAT PESTE CAP PE SPORTIVII ITALIENI, A CUCERIT ȘI MEDIA DIN PENINSULĂ. GALERIE FOTO

Andreea Sasu a devenit mamă pentru prima dată. În schimb, pentru Philipp Plein este a patra oară când trăiește aceste emoții. Micuțul a venit pe lume în dimineața zilei de sâmbătă, 6 iulie, și a adus multă fericire în viața părinților săi.

Celebrul designer a publicat și primele imagini cu bebelușul. De asemenea, în fotografii apare și proaspăta mămică, aflată chiar pe patul de spital. Creatorul de modă internațional a transmis și un mesaj special, în cadrul căruia a precizat numele bizar pe care îl poartă băiețelul.

„Al patrulea copil al meu, Hurricane Thor Thunder s-a născut la ora 10:58. Nu pot să descriu în cuvinte cât de fericiți și binecuvântați ne simțim că am primit un asemenea cadou. Îmi iubesc toți copiii în mod egal și nu îmi imaginez viața fără ei. Tati vă iubește la infinit. Este o binecuvântare să fiu tatăl vostru și să vă văd pe toți crescând împreună, descoperind lumea prin ochii voștri frumoși și inocenți. Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”, a scris Philipp Plein pe Instagram

Povestea de dragoste dintre Andreea Sasu, românca originară din Pașcani, și Philipp Plein nu este deloc una nouă. Cei doi s-au mai iubit și în urmă cu aproximativ 7 ani. Însă, creatorul de modă a înșelat-o pe româncă. Ulterior, la câteva luni distanță, celebrul designer a venit în România pentru un eveniment, iar fotomodelul a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că fostul iubit o vrea înapoi. Nu s-au mai împăcat la acea vreme, dar iată că destinul i-a adus din nou împreună acum.

„Eu sunt foarte bine. Am viaţa mea şi libertatea să fac lucrurile care-mi plac atât de mult, aşa cum vreau eu, ceea ce înainte nu aveam. Philipp tot încearcă să se întoarcă la mine. Am vorbit cu el. Mi-a cerut să vin cu el, însă nu am acceptat.

Nu as fi putut veni cu el după tot ce mi-a făcut. L-am iertat de două ori până acum şi încă nu ştiu… Nu pot să am o viaţă liniştită, aşa cum îmi doresc eu, lângă el. Şi nici nu pot ierta la nesfârşit. După Paşte, am aflat a doua oară că mă înşela cu ea, şi asta s-a întâmplat după ce ne-am împăcat, cât timp eram împreună.

Nu pot, orgoliul meu de femeie nu mă lasă să accept aşa ceva. Şi cred că pot să am orice bărbat vreau! Aseară, după eveniment, am vorbit din nou. Mi-a spus că mă iubeşte şi că mă vrea alături de el. Mi-a spus că nu a adus-o pe Morgan în semn de respect faţă de mine. Toate femeile lui au fost deranjate de asta.

Mi-a spus că nu a mai văzut un oraş în care femeile să fie atât de înnebunite după el, însă mi-a mărturisit că e păcat, pentru că în inima lui e doar una. Da, normal că m-a impresionat că a venit singur. Ştiu că mă iubeşte şi vrea să-mi arate că face totul pentru mine, ca să se întoarcă la mine. Îmi zice mereu că vrea un copil şi familie cu mine.”, a declarat Andreea Sasu, în 2017, pentru CANCAN.RO.