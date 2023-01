Andreea Săvulescu, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a spus, printre altele, cum putem avea parte de o dragoste sănătoasă. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre psihoterapeutul invitat și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Andreea Săvulescu, psihoterapeut și autor a mai multor cărți de specialitate, a făcut o paralelă și a explicat care sunt diferențele între relațiile toxice și relațiile disfuncționale.

Mai mult decât atât, a spus și cum putem trăi dragostea sănătoasă, și, după cum mărturisește chiar ea, relația de cuplu trebuie calibrată. Iar acest lucru se poate materializa prin a pune în spațiul comun lucrurile care deranjează partenerii și care ar trebui îmbunătățite.

(NU RATA: Andreea Săvulescu, autoarea celor mai vândute cărți scrise de un psihoterapeut din România, invitată la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

„Oamenii, uneori, au tendința să fugă la primul obstacol”

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Am spus întotdeauna că, într-o relație, responsabilitatea este 50% – 50%. Și atunci, doi parteneri, este important să facă relația să funcționeze. Nimic nu merge de la sine. Suntem diferiți. Dacă am întâlni o persoană exact ca noi poate că lucrurile ar fi altfel, dar nu se poate. Și atunci e important să ne calibrăm. Cum?! Prin a pune în spațiul nostru comun, al relației, ceea ce ne deranjează, ceea ce nu ne place, ceea ce ne-ar plăcea să îmbunătățim, sub o formă cât mai plăcută.

Societatea, în ziua de azi, cumva a început să accepte divorțul, care înainte era privit cu niște ochi critici și plini de judecată, și atunci oamenii, uneori, au tendința să fugă la primul obstacol.

Eu aș face o diferență, și fac în cabinet, între relațiile toxice și relațiile disfuncționale. Pentru că, din punctul meu de vedere, o relație toxică este una în care există mult abuz de toate felurile și acolo nu știu câte se pot face. Recomand, mai degrabă, încheierea relației.

Însă, relațiile disfuncționale sunt cele care vin cu lucrurile noastre de toate zilele, cu reproșuri, cu nemulțumiri, cu sentimentul acesta că nu ești văzut, că nu ești acceptat, că nu ești suficient de bun, care se pot lucra. Separat, individual, adică trebuie să-și dorească ambii parteneri și apoi și împreună. Și venim cu ce vindecăm separat și punem acolo, în spațiul relației, și ajungem la o calibrare”, spus Andreea Săvulescu în cadrul podcastului „ALTCEVA”.

(VEZI ȘI: Kera Calița, patroana restaurantului Jariştea din Bucureşti, și Toni Grecu, invitați la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene în două ediții speciale de Revelion)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.