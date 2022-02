Andreea Tonciu a scăpat “porumbelul” la Pro TV! Concurenţii de la Survivor care se iubesc şi pe care vrea să-i cunune: “De abia aştept să fiu naşă”

Andreea Tonciu a reacționat mândră la Măruță în emisiune, după ce a văzut că Laura Giurcanu a dormit sub aceeași pătură cu TJ Miles. Bruneta spune că a avut dreptate că ar fi ceva între ei când a lansat zvonul înainte să iasă din concurs.

Disputa a apărut după ce Laura Giurcanu și vlogger TJ Miles au stat de vorbă singuri în apă. Apoi, în cel mai recent episod Survivor, Laura doarme sub aceeași pătură cu TJ Miles.

Ținând cont de aceste aspecte, Tonciu a ținut să precizeze: “Cei doi dorm sub aceeași pătură. (…) Laura stă între TJ Miles și Emil Rengle. (…) Ați văzut că am avut dreptate? Abia aștept să fiu nașă! (…) Acum e vizibil. Și mie mi-a fost greu cât am fost acolo… Și eu am avut nevoie de afecțiune, dar pe mine m-a luat în brațe Otilia”, a exclamat Andreea Tonciu în platoul emsiunii.

“Din moment ce stau sub aceeași pătură, bot în bot, normal că e ceva între ei. E vizibil acum. Ochiul meu nu minte. Ceea ce văd, spun”, a argumentat fosta concurentă eliminată din competiția Survivor România.

Într-o ediție trecută La Măruță, sora Laurei Giurcani spunea: “Am vorbit cu el (n.a. soțul Laurei Giurcanu), nu are nici cea mai mică problemă. Laura se înţelege mai bine cu băieţii, a fost mereu o fire băieţoasă”.Prezentatorul La Măruță a mai spus telespectatorilor că sora Laurei a refuzat să mai intre azi în direct cu cei prezenți în emisiune: “Am vorbit cu ea, vroia să intre în direct în emisiune, dar când a auzit că e și Tonciu aici, Bianca a renunțat…”.

Apoi, Tonciu a întrebat curioasă: „Dar de ce s-a speriat așa? (…) Ar fi foarte interesant să intre în direct iubitul ei!”

Sursă foto: Captură Survivor România