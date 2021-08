Andreea Tonciu a simțit cum își pierde cumpătul! Vacanța de vis s-a transformat în coșmar

Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar asta o poate spune cel mai bine Andreea Tonciu care a dat de greu în vacanță.

Andreea Tonciu și-a luat soțul și fetița și au decis să se relaxeze, pentru câteva zile, pe plaja din Mamaia. Zis și făcut. Cu gândul la mare, soare și relaxare, brunetei i-a scăpat un mic detaliu. Este cunoscut faptul că diva deține ”cheia” succesului, însă, de data asta, este vorba despre cea mai importantă cheie. (CITESTE SI: ANDREEA TONCIU A INCINS ATMOSFERA LA MARE- S-A DEZBRĂCAT SI A….)

”Viața mea este foarte palpitantă! Cred că vacanțele m-au cam obosit. Acum mă aflu în vacanță la Mamaia cu familia. La cât de uitucă sunt, am uitat să îi las cheia de la apartament surorii mele. Era neapărat să o las deoarece trebuie să vină acasă cineva să ne repare ceva.”, a mărturisit Andreea Tonciu, pentru Antena Stars.

Oboseala își spune cuvântul în cazul Andreei Tonciu. Nu știm dacă oboseala se datorează numeroaselor vacanțe petrecute în străinătate, ori, proiectelor din viața profesională. Epuizată după o zi lungă, singurul gând al divei era să ajungă la hotel pentru a se relaxa, dar cum un necaz nu vine niciodată singur, Andreea Tonciu a simțit cum adevărata problema abia atunci a apărut.

„După ce am rezolvat asta, am pierdut cheia de la mașină. Am căutat-o o oră jumătate. Nu vreți sa știti unde era. La scaun jos e o gaură care duce spre conducta de aer condiționat. Acolo am găsit cheia. Nu pot să îmi imaginez cum a ajuns acolo”, a declarat diva pentru Antena Stars.

Vacanța Andreei Tonciu nu a început în cel mai pozitiv mod, însă, cu toate cheile la purtător, bruneta se poate bucura liniștită de zilele libere alături de soțul și fetița lor. (CITEȘTE ȘI: GHINIOANELE SE ȚIN LANȚ DE ANDREEA TONCIU- VEDETA TRECE PRINTR-O PERIOADĂ DESTUL DE PROASTĂ)

Sursa foto: Instagram