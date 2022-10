Andreea Tonciu, atac dur la adresa tinerelor „botoxate”. Bruneta le-a luat la rost fără milă: „Sunteți vai de capul vostru!”

Andreea Tonciu a răbufnit în mediul online. Atunci când are ceva de spus, bruneta nu ezită să o facă, iar în această dimineață nu s-a putut abține și le-a luat la rost pe tinerele care exagerează cu intervențiile estetice. Fosta asistentă TV, le-a transmis un mesaj dur și nu a avut deloc milă de domnișoare.

Dimineața a început în „forță” pentru Andreea Tonciu. Fără să stea prea mult pe gânduri, bruneta le-a spus celor care o urmăresc părerea ei despre tinerele care își fac buzele prea mari și, mai mult decât atât, își editează fotografiile de pe rețelele de socializare, încât să pară și mai mari.

În timp ce se afla în trafic, fosta asistentă TV s-a filmat fredonând piesa ”Scumpă foc” a lui Smiley și Juno. Deși nimeni nu se aștepta la ceea ce a urmat, Andreea Tonciu a avut un moment de sinceritate pe care l-a împărtășit în stilul său caracteristic.

„Bună dimineața! Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul. Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?! Cum facem, mă, cu voi? Cm facem, că nu e ok. Și mai și ”eu nu fac, eu nu dreg, eu sunt virgină”. Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru!”, a transmis Andreea Tonciu, pe InstaStory.

Andreea Tonciu: „Ce-ar fi să vă dezumflați toate?”

Atacul brunetei la adresa fetelor nu s-a oprit aici. Andreea a ținut să sublinieze câteva aspecte, dar în același timp, le-a dat tinerelor și un sfat pe care să îl ia în considerare dacă vor să aibă succes.

„Veniți în București să ce? De ce nu stați acolo la voi, de unde sunteți voi? Veniți în București să ce? Eee, eu știu de ce. Lăsați botul ăla. Fiți mai finuțe. Se poartă finețea. (…) Se poartă de mult, dar na. Vă dau și eu ca sfat, în 2023 să fiți mai finuțe. Ce-ar fi să vă dezumflați toate? Ar fi ceva să vă dezumflați toate, să nu mai stați în botul ăla. Nu se mai vede fața de botul ăla”, a mai spus fosta asistentă TV.