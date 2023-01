Andreea Tonciu, câștiguri impresionante după ce a renunțat la televiziune! Cu ce se ocupă bruneta. „Cash-ul intră”

În urmă cu doar câțiva ani, Andreea Tonciu era în lumina reflectoarelor. Însă, după ce a devenit mamă, a rărit aparițiile televizate și ușor, ușor, s-a retras din televiziune. Chiar dacă principala sursă de venit i-a dispărut, bruneta nu se plânge și duce o viață de lux. Cu ce se ocupă acum?

În urmă cu șase ani, Andreea Tonciu și Daniel Niculescu își uneau destinele. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016, iar în vara aceluiași an, bruneta a devenit mamă. Atunci a preferat să pună capăt carierei din televiziune și să se concentreze pe viața de familie. Chiar dacă a renunțat la ocupația sa principală, bruneta nu se poate plânge și spune că veniturile sale sunt chiar mai mari.

Se pare că „job-ul” de mămică îi aduce vedetei sume frumoase de bani, în buzunar. Asta pentru că soțul său este cel care aduce cele mai mari venituri în casă, iar Andreea Tonciu nu trebuie să își facă griji pentru nimic. Pe lângă asta, bruneta are parte, la rândul ei, de câștiguri deloc de neglijat ce vin din campaniile de promovare pe care le derulează în mediul online.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult. Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană”, a declarat Andreea Tonciu, în cadrul unei emisiune de televiziune.

Andreea Tonciu, achiziții impresionante

În cadrul aceleași emisiuni, Andreea Tonciu a demonstrat veniturile substanțiale pe care le are prin intermediul ultimilor achiziții pe care le-a făcut. Aceasta și-a cumpărat un apartament în valoare de aproximativ 150.000 de euro. Iar pe lângă asta a devenit proprietara și a unui bolid de lux, în valoare de 200.000 de euro.

„Acest apartament are trei camere și două băi. (…) Un apartament ca al meu costă peste 150.000 de euro. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?! (…) Peste 200.000 de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei să-ți spun câți bani am în contul din bancă?”, a mai spus Andreea Tonciu.

