Andreea Tonciu, din nou, pe mâinile medicilor! Starea de sănătatea a vedetei nu este una bună. A ajuns la perfuzii

Ultima perioadă a fost destul de grea pentru Andreea Tonciu. Vedeta se confruntă cu unele probleme de sănătate. Chiar atunci când a crezut că a scăpat, aceasta a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor. Fanii din mediul online ai brunetei s-au speriat atunci când au văzut-o cu perfuzia la mână. Ce a pățit Andreea Tonciu?

În urmă cu doar câteva zile, Andreea Tonciu le spune fanilor săi că nu se simte deloc bine și nu a mai trecut mult timp până când a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bruneta le-a mărturisit internauților că se confruntă cu o viroză puternică.

„Sunt cu prietenele mele pastiluțele, pe Rebi, am dus-o la mama, sper să nu ia. Problema este că și pe soțul meu îl ia. Asta e. Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele frumoase”, declara Andreea Tonciu.

Deși părea că își revine, se pare că lucrurile s-au agravat. Andreea Tonciu a posta în mediul online o fotografie în care apare cu perfuzia în mână și le-a spus fanilor ei că a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor. Cum nu se simte prea bine, bruneta nu a dat prea multe detalii, însă cel mai probabil viroza încă îi dă bătăi de cap.

Andreea Tonciu, probleme de sănătate

Ultima perioadă nu a fost una tocmai bună pentru Andreea Tonciu. În urmă cu doar câteva luni, bruneta făcea turul medicilor în încercarea de a rezolva o problemă de sănătate pe care a dobândit-o după participarea la „Survivor România”.

„Mâine am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine, da! Doamne ajută să fie bine, mie îmi e tare frică de spital și de doctor, deci sunt atât de panicată și de fricoasă. Am de un an problemele astea, de când am participat la un reality show.

Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie, dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia. Acum sunt sub tratament până ajung să fac analizele. Să vedem ce va fi, dar sper să fie totul bine, iar eu consider că sunt o femeie puternică. Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, declara Andreea Tonciu.

