Andreea Tonciu, probleme mari de sănătate. Toți membrii familiei au fost contaminați cu un nou virus

Andreea Tonciu a chemat din nou ambulanța pentru fiica ei zilele trecute. Atât Rebecca, cât și ea și restul familiei sale s-au confruntat cu un nou virus.

Andreea Tonciu și familia ei au trecut prin momente foarte grele, după ce toți s-au infectat cu norovirus, un virus care provoacă probleme digestive. Prima care s-a infectat a fost fiica ei, apoi a urmat ea, soțul, mama și sora ei.

„Există un virus, norovirus se numește, care debutează cu probleme digestive și din păcate l-am luat și noi, nu știm de unde l-am luat, dar ne-a luat pe rând. Întâi a început cu Rebeca, după eu, după soțul meu, după mama mea și sora mea azi-noapte.(…) Când eram la mare a apucat-o, dar noi nu am mai stat, am găsit o clinică în Constanța, am pus-o pe Rebi pe picioare, iar a doua zi am plecat la București și după a treia zi l-au luat pe soțul meu aceleași simptome, stări de vomă, dureri abdominale, scaune foarte Am sunat ambulanța la ora 2.58 și era ora 6 dimineața și încă nu venise ambulanța, deci 3 ore și 20 și până la urmă am căzut de acord cu soțul meu să sun la o ambulanță privată și au venit acasă.

Bineînțeles, costurile au fost foarte mari, dar nu se mai pune problema să ne uităm la bani atunci când este vorba de sănătate. Au venit într-o jumătate de oră și s-a rezolvat problema.

Soțul meu nu putea efectiv să stea în picioare și din două în două minute se ducea la toateltă și nici nu se putea duce la toaletă, trebuia să-l car eu pe brațe. Am crezut inițial că este coronavirus, dar ne-am făcut testele și au ieșit negative”, a explicat Andreea Tonciu la un post de televiziune.

