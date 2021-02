Andreea Tonciu s-a pozat topless și a fost aspru criticată: “Să îți fie rușine! Ești în disperare după like-uri sau...?” + Ce le-a transmis cârcotașilor

La 34 de ani, Andreea Tonciu este tare mândră de trupul său pentru care petrece multe ore la saloanele de înfrumusețare și, totodată, este atentă la alimentați. Iar azi, a publicat o fotografie în care apare topless, deși era convinsă că vor fi și reacții negative în urma gestului său. Mai mult, fosta concurentă de la “Bravo, ai stil! Celebrities” le-a transmis un mesaj ironic tuturor cârcotașilor.

Andreea Tonciu, criticată după ce s-a fotografiat topless

Selfie-ul realizat de Andreea Tonciu în timp ce este topless a fost apreciat de mai multe persoane publice, iar printre acestea se numără și Bombo Pastramă, fratele Ralucăi Pascu. Enervată de comentariile cârcotașilor, bruneta i-a răspuns unei tinere care a fost destul de delicată când și-a exprimat părerea, după cum puteți vedea în imaginea de mai jos.

“Rebek, hai nu mă înnebuni! Ți se pare…”, a reacționat Andreea Tonciu pe contul său oficial de Instagram.

Afirmațiile ironice ale fostei asistente TV nu i-au împiedicat pe unii dintre internauți să își spună părerea sinceră despre gestul ei. “Chiar interesează pe cineva… foarte urât ce faci”, “Să îți fie rușine, că ești mamă! Ești în disperare după like-uri sau…?”, “Ești bombă, d-aia Dumnezeu ne-a dat dreptul la liberul arbitru, pentru a fii în stare să gândim ce e mai bine pentru noi, dacă El nu gândește în locul nostru, voi de ce nu vă vedeți de treaba voastră!? Are ce să arate, arătați si voi dacă aveți!!!”, “Te admir, ești superbpă Dar așa poze pe Facebook nu mi se par ok pentru statutul tău de soție și mamă” și “Fața are o culoare, corpul, una diferită” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea de pe social media a divei .

În urmă cu câteva luni, fina Anamariei Prodan a fost ținta glumelor acide din cauza pozelor modificate în exces în Photoshop, și, la fel ca astăzi, ea a luat atitudine.

