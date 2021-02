Decizia emoționantă luată de Raluca Pascu, după ce Pepe a făcut noi dezvăluiri despre divorț: “Căutăm pacea”

Raluca Pascu a luat o decizie emoționantă după ce Pepe a făcut de curând noi dezvăluiri despre divorțul lor. Astăzi, fosta parteneră a cântărețului a împărtășit public despre ce este vorba, iar imaginile i-au făcut pe unii dintre susținătorii ei să aibă lacrimi în ochi.

Credința în Dumnezeu, sursă de inspirație și putere pentru Raluca Pascu

Pe lângă frumoasele sale prințese, Raluca Pascu își găsește puterea de a merge mai departe, după separarea de Pepe, în rugăciuni… credința în Dumnezeu. În această zi de duminică, îndrăgita brunetă a mers la Mănăstirea Sfânta Maria Jercălăi, situată în județul Prahova. La finalul slujbei religioase, ea a publicat o fotografie realizată în lăcașul de cult și a distribuit două dintre înregistrările pe care fratele său, Bombo Pastramă, le-a făcut.

În ambele filmulețe, preotul ține predica și, la un moment dat, le reamintește credincioșilor aflați în mănăstire că trebuie să renunțe la sentimentele negative și să încerce să găsească liniștea, echilibrul, mai ales atunci când întâmpină greutăți în viață – “Căutăm pacea”, a spus slujitorul Domnului pe unul dintre video-uri.

Nu mai e un secret pentru nimeni că atât Raluca, dar și Pepe au trăit în familii credincioase și că în multe dintre lăcașurile de cult din țara noastră există icoane făcătoare de minuni și preoți clarvăzători. În plus, rugăciunile au rolul de a liniști orice suflet aflat în suferință, dar și de a aduce miracole în viețile celor care le spun.

“Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă sotuațiile de genul”, a declarat recent artistul de 41 de ani în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Maria și Rosa Alexandra vor locui cu Pepe după pronunțarea divorțului

“Raluca le va putea lua fetele de fiecare dată când dorește, dar le va aduce apoi să doarmă în vila din Pipera. Excepție vor face weekend-urile în care fetele vor rămâne la ea, conform unui program care va fi oficializat la notar, și evenimentele importante din familiile celor doi. Mai precis, atunci când Raluca va avea vreo aniversare, Maria și Rosa vor petrece alături de ea, și invers”, a mai dezvăluit un apropiat al fostului cuplu publicația impact.ro.

Potrivit unor surse din anturajul celor doi foști parteneri, averea ar urma să fie împărțită astfel: Raluca Pascu rămâne cu grădinița care estimată la 380.000 de euro, dar și cu gențile și bijuteriile ce ajung la 100.000 de euro. Iar custodia Mariei și a Rosei va fi comună.