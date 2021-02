Pepe, de mână cu o altă femeie? Cântărețul este pregătit pentru o altă relație, după divorțul de Raluca Pastramă „Nu ar trebui să surprindă”

Pepe este pregătit pentru un nou început! Deși are programul plin cu proiecte, artistul se pare că are timp să se preocupe și de viața amoroasă.

Invitat la Xtra Night Show, Pepe a ținut să lămurească câteva aspecte în ceea ce o privește pe fosta sa soție, Raluca Pastramă.

„Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă sotuațiile de genul”, a spus Pepe, la Antena Stars.

Pepe, pregătit de o nou relație

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni dacă mâine-poimâine va apărea, eu sau ea, cu cineva de mână”, a afirmat artistul, la Xtra Night Show, lăsând destul de mult loc de interpretări.

Cum au reacționat fetele lui Pepe când au aflat de divorț

„Mami nu mai doarme cu tati. Ele erau obisnuite, pt ca au colegi la scoala in aceeasi situatie. Au inteles din prima. Lor le place ca au doua cadouri, doua vacante. Sunt mai cuminti cand stau cu mn. Sa nu surprinda pe nimeni daca ma vad cu altcineva sau pe ea cu altcineva de mana. Sa vedem cum vor reactiona cand va aparea un nou tati sau o noua mami.”, a mai spus Pepe.

