Cum au reacționat fetițele lui Pepe când au aflat de divorțul părinților

Pepe a vorbit, din nou, despre viitorul relație sale cu Raluca Pastramă. Deși fanii ar fi în delir dacă s-ar împăca, artistul a explicat încă o dată cu stau lucrurile între el și fosta lui soție.

Cei doi au decis să se despartă în urmă cu aproximativ cinci luni, iar de atunci, nu puțini au fost oamenii care au tot speculat motivele pentru care au luat hotărârea de a divorța. Raluca ar fi fost infidelă, iar Pepe nu poate trece peste acest fapt.

„Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă situațiile de genul”, a spus Pepe, la Antena Stars.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni dacă mâine-poimâine va apărea, eu sau ea, cu cineva de mână”, a afirmat artistul, la Xtra Night Show, lăsând destul de mult loc de interpretări.

Cum au reacționat fetele lui Pepe când au aflat de divorț

„Mami nu mai doarme cu tati. Ele erau obisnuite, pt ca au colegi la scoala in aceeasi situatie. Au inteles din prima. Lor le place ca au doua cadouri, doua vacante. Sunt mai cuminti cand stau cu mn. Sa nu surprinda pe nimeni daca ma vad cu altcineva sau pe ea cu altcineva de mana. Sa vedem cum vor reactiona cand va aparea un nou tati sau o noua mami.”, a mai spus Pepe.

