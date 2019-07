Andreea Tonciu se pregătește de o transformare radicală! ”2019 vreau să fie anul meu”

Chiar dacă nu se gândește să revină pe TV, Andreea Tonciu vrea să arate, totuși, impecabil, și este pregătită să revină la condiția fizică de dinaintea nașterii.

Fosta asistentă TV și-a făcut deja abonament la sala de forță, iar cu ajutorul unui antrenor personal a reușit deja să slăbească cinci kilograme într-un timp foarte scurt.

Bruneta a vorbit despre planurile ei, în direct la Antena Stars. „ Sunt pusă pe treabă anul ăsta, am şi spus, anul 2019 vreau să fie anul meu. Vreau să am o piele foarte tonifiată şi foarte lucrată. Am slăbit 5 kilograme în două săptămâni. O să plecăm pe 3 augusut, doar eu cu soţul meu. Apoi pe 19 august plecăm şi cu Rebecuţa. Acum plecăm în Turcia, acolo unde mergem în fiecare an. După, o ducem pe Rebi aici la noi, la mare. (…) Am 62 de kilograme, aş vrea să ajung la 55. Eu mănânc ce vreau, când vreau, la orice oră”, a spus Andreea Tonciu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Nu exclude o nouă operație estetică

Andreea a mărturisit că în toamna acestui an va merge cu sora ei în Turcia, unde va beneficia de o nouă operație estetică, iar cu această ocazie, spune ea, se gândește să ”se răsfețe”, de semenea, cu o schimbare de look.

“Chiar dacă am înaintat în vârstă, mai pot! Nu mai sunt ce-am fost. În octombrie o să plec la Istanbul cu sora mea şi o să se opereze şi cine ştie, poate şi eu o să-mi fac ceva. O să mă gândesc. Uite, după o sarcină, pentru că eu nu am ţinut cont de ce trebuia să fac, am rămas cu câteva kilograme în plus. Sunt foarte pofticioasă… Vreau să mai slăbesc. Mănânc mai puţin, fac sport. Nu sunt obişnuită. E prima dată. De când am născut, mi s-a schimbat total metabolismul. Nu-mi place să fac mişcare. Sunt atâtea operaţii care te pot face slabă! Vreau să dau jos 10 kilograme. Până să rămân însărcinată, aveam 48 de kilograme. Acum am 62. Într-o zi sunt ca nouă”, a mărturisit Andreea Tonciu la “Răi Da Buni”.