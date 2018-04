Andrei Cristea după 0-1 cu FCSB: „Nu vreau să mai trăiesc astfel de evenimente!”

Căpitanul CSM Poli Iași, Andrei Cristea a declarat la finalul meciului pe care moldovenii l-au pierdut pe „Național Arena” contra FCSB cu scorul de 1-0, că arbitrajul lui Adrian Comănescu i-a adus aminte de fotbalul care se juca pe timpul lui Jean Pădureanu, fostul conducător al Gloriei Bistriţa.

„În primul rând, aş vrea să felicit Steaua, o echipă mare, într-adevăr, care se bate la campionat. Dar parcă nu aş vrea să vorbesc sub imperiul supărării, însă ce s-a întâmplat în seara asta… Mi-e foarte greu. Am mai întâlnit nişte meciuri pe vremea lui nea Jean Pădureanu, Dumnezeu să-l ierte, dar aşa este viaţa, aşa este fotbalul, trebuie să trecem şi peste astfel de episoade. Nu aş vrea să comentez foarte mult arbitrajul, sunt foarte supărat şi obosit în acest moment, însă Steaua rămâne Steaua. Repet, nu cred că Steaua are nevoie de ajutorul cuiva. Dar acest băiat care a venit la un meci play-off nu cred că şi-a făcut datoria faţă de noi ca fotbalişti, nu ne-a respectat. Este o problemă, în momentul în care începi meciul cu atâtea cartonaşe galbene şi un dialog de sus. M-am simţit foarte prost în această seară şi nu vreau să mai trăiesc astfel de evenimente”, a declarat Andrei Cristea, căpitanul CSM Poli Iași.

Formația din Copou a cedat la limită partida cu FCSB din cadrul etapei a III-a a play-off-ului Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat de Constantin Budescu în minutul 72, „Budi” transformând magistral o lovitură liberă de la 20 de metri.