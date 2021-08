Andrei Dascălu de la Survivor știe ce e suferința din dragoste. Cine este femeia care i-a frânt inima

Fostul Războinic de la Survivor, Andrei Dăscălu, a ajuns unul dintre apreciați tineri burlaci de la noi, a recunoscut, într-un interviu recent, că în trecut a suferit din amor.

Deși a încercat să fie într-o relație cu Roxana Ghiță, tânărul sportiv că are o oarecare reținere când vine vorba de a-și găsi o parteneră, căci în trecut a suferit din cauza unor experiențe în dragoste.

„Știu că în ultimul timp am declarat că mi-aș dori o relație, am fost ironic și cred că toată lumea și-a dat seama de asta. Nu caut relație, sincer, vreau să îmi văd de treaba mea, momentan. Am multe pe cap, multe de rezolvat și nu cred că este momentul să intru într-o relație”, a declarat fostul concurent de la Survivor pentru Viva.

Cum arată femeia ideală în viziunea lui Andrei

Cât despre imaginea partenerei ideale prin ochii războinicului, tânărul a povestit că femeia care îl va cuceri va trebui să fie o fire înțelegătoare, care să aibă încredere deplină în el: „Totuși, dacă va apărea cineva în viața mea, sper să aibă câteva calități: să fie înțelegătoare, comunicativă și să aibă încredere în mine. Dacă o fată are aceste trei atuuri, cred că vom avea o relație frumoasă.

Am întâlnit fete care îmi spuneau ceva, dar atitudinea lor arăta altceva. Va avea încredere din partea mea, dar îi voi arăta cu timpul”, a mai adăugat Andrei, pentru aceeași sursă.

Sentimentele reale au dus la eșec

Totodată, Andrei a dezvăluit că s-a deschis de multe ori în relații și acest lucru i-a adus numai suferință, căci a fost rănit de femei pentru care a avut sentimente reale.

De atunci, sportivul a ales să fie mai reținut în privința vieții amoroase și să nu mai acorde încredere atât de ușor: „M-am deschis față de mulți oameni în trecut și am fost rănit. Recunosc, am o reținere atunci când vine vorba despre a avea o relație cu cineva, dar asta pentru că am trecut prin experiențe grele în trecut.

Dacă va fi să cunosc pe cineva, îmi doresc înțelegere, comunicare și încredere, asta îmi doresc de la o fată. Cu siguranță dacă dau de o astfel de persoană, vom avea o relație frumoasă, de lungă durată”, a spus Andrei Dascălu.

