Andrei Gheorghe era bolnav și a ținut totul secret? Ce spun prietenii apropiați: „Nu era el. Probabil știa că avea probleme!”

Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la vârsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa că are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observaseră o schimbare în ultima vreme. Omul de radio renunțase la fumat și la alcool, două dintre plăcerile lui. Zeci de ani, Andrei Gheorghe fuma și câte două pachete de țigări pe zi, dar se lăsase în ultima perioadă.

„Ieșisem cu el la deschiderea unei cârciumi, acum vreo două luni, și băuse apă plată, ceea ce nu îi stătea în fire. Încercând să fac o glumă despre asta, i-am trimis un mesaj cu , de 8 Martie. Nu mi-a răspuns. Zilele trecute i-am scris pe Facebook, era inactiv de mult timp…", a scris unul dintre prietenii apropiați ai jurnalistului.

„Repeta obsesiv faza aia cu copiii, probabil știa că are probleme”

Prietenii lui au continuat conversația pe Facebook, fiecare spunându-și versiunea. Se pare că el nu le-ar fi spus nimic despre vreo problemă de sănătate, însă aceștia au „simțit” că este ceva schimbat la el.

„Ți-am spus de când l-am sunat acum vreo lună că nu e ok, repeta obsesiv faza aia cu copiii, probabil știa că are probleme, nu mi-a spus nimic, dar nu era el. Nu a mai venit pe la berărie din noiembrie și în poligon a stat în mașină cât am tras noi, nu mă așteptam la așa ceva, evident, dar…. mai repede credeam că are o problemă personală decât una de sănătate" , a scris un alt amic.

Într-un alt mesaj, un apropiat se arată surprins că Andrei Gheorghe renunțase la fumat, viciu care l-a însoțit mai toată viața.

„Nu știu, de obicei prin vară mai trecea prin agenție la o țigară, la o bere. Era în drumul lui. La un moment dat a zis că are multe de rezolvat. Nu mi-a trecut prin cap ca ar fi probleme de sănătate, nici acum nu știu exact dacă avea ceva dinainte sau a fost ceva subit, dar ultima oară când ne-am văzut nu a mai fumat, ceea ce nu îi stătea în caracter!”, a scris bărbatul.