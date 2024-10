Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, replică pentru fosta soacră. A spus-o fără ocolișuri, după ce l-a pus la zid: ”Testul m-a ajutat să disting realitatea”

Andrei Rotaru a participat la emisiunea „Insula Iubirii” alături de Cristina și a picat testul relației, atunci când a format o „conexiune” cu Diandra. Fostul concurent a primit multe critici din cauza acestei situații și a fost pus la zid de public, iar printre oamenii care l-au criticat, s-a aflat și fosta lui soacră. Acum, Andrei a ieșit în față și i-a oferit replica mamei Cristinei. Iată ce a spus!

Andrei Rotaru și Cristina au fost unul dintre cuplurile care au decis să își testeze iubirea pe insulă. Din păcate, Andrei a picat marea provocare a relației lor și i-a cauzat multă durere partenerei lui. La vremea respectivă, acest aspect a făcut-o pe mama Cristinei să reacționeze și să îl critice dur pe fostul ei ginere.

Cristina și Andrei se iubeau de 10 ani, atunci când pășeau pe insulă și își promiteau iubire veșnică. Deși multă lume le dădea șanse de reușită în emisiunea care a distrus multe cupluri, mare le-a fost mirarea telespectatorilor atunci când au văzut că Andrei s-a îndrăgostit de ispita Diandra și a dat-o uitării pe Cristina.

Criticile au început să apară odată cu această ”conexiune” dintre cei doi, iar mama Cristinei nu l-a iertat! Deși atunci era sigur pe el și susținea că Diandra l-a făcut să simtă ceea ce nu a reușit alături de Cristina în 10 ani, acum, Andrei face pași în spate și îi dă dreptate fostei soacre.

Declarațiile nu s-au oprit aici, iar Andrei neagă orice fel de sentiment de dragoste față de ispita Diandra și consideră că între ei a fost ceva de moment, asta pentru că el avea nevoie de atenție, iar bruneta i-a oferit-o.

„Nu am fost îndrăgostit de Diandra niciodată. După cum am spus în emisiune, a fost o conexiune de care aveam nevoie la momentul respectiv, de atenție mai concret. Mi s-a oferit tot ceea ce am vrut după bunul plac. Tot ceea ce am trăit a fost un proces pentru ceea ce aveam să devin.

Mulțumesc Antenei 1 pentru tot ce mi-au pus la dispoziție ca să îmi dau seama ce înseamnă cu adevărat iubirea. Mulțumesc pentru testul acordat, doar de aceea am participat, ca să mă cunosc cu adevărat”, a mai spus Andrei Rotaru pentru sursa citată.