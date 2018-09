Andrei Vlad apărat de Gigi. „Nu a mai greșit la fel de mult ca la meciul cu Viena!”

Dacă după meciul cu Rapid Viena l-a taxat pe Andrei Vlad pentru golul primit care i-a lăsat în afara Europa League pe roș-albaștrii, după jocul cu FC Botoșani, încheiat 2-2, Gigi Becali i-a luat apărarea tânărului goalkeeper.

„Nu a mai greșit la fel de mult ca la meciul cu Viena. Nici trei de Gigi Buffon nu apărau primul gol marcat de Botoșani. Cât despre discuția pe care am purtat-o cu el, i-am spus să nu mai paseze în lateral. Dă, mă, în față, că nu ești Maradona! El, tot așa. A pasat în lateral, a dat o dată la adversar. O să-i spun iar: ’Băi, văd că nu ai ascultat ce ți-am spus’. Ce să fac…”, a declarat Gigi Becali.

În altă ordine de idei, Dennis Man, jucător care a deschis scorul în partida de la Voluntari a spus că neatenția i-a costtat scump peee vicecampioni. „Am început foarte bine jocul, am marcat de două ori repede, după care nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua. Am arătat foarte rău, ne-am mulțumit cu 2-0 și iată că fotbalul te pedepsește în astfel de situații. Nicolae Dică ne-a spus să ieșim pe teren deciși, să ținem de posesie și să mai înscriem pentru că ne mai trebuie goluri, dar, din păcate, nu am făcut asta. Am primit două goluri, pe neatenție. Suntem foarte mulți jucători, trebuie să joace toți, este concurență pentru titularizare. Noi trebuioe să avem încredere și să muncim pentru un loc în echipă. Am avut o perioadă mai proastă, dar sper să-mi revin la forma de anul trecut. Venirea lui Roman e pentru mine un lucru bun, pentru că doar așa progresezi”, a declarat Dennis Man, după remiza, 2-2 de la Voluntari dintre FCSB și FC Botoșani.