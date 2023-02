Anemona Niculescu, dezvăluiri neștiute. De ce a părăsit, de fapt, trupa A.S.I.A: „Nu mi-a fost ușor să renunț”

În urmă cu 23 de ani, Anemona Niculescu a părăsit trupa A.S.IA, plină de glorie, spune ea. Acum, după ani de zile în care viața i s-a schimbat radical, artista a făcut dezvăluiri inedite despre adevăratul motiv pentru care s-a retras din celebra formație.

Anul acesta, mai exact în martie, Anemona Niculescu se întoarce pe scenă alături de trupa A.S.I.A. În cadrul unui interviu, cântăreața a făcut mărturisiri neștiute atât despre viața personală, profesională cât și despre momentul în care a părăsit formația care a consacrat-o.

Anemona Niculescu: „Eu am plecat din A.S.I.A în plină glorie”

Blondina susține că plecarea din celebra trupă a fost o decizie grea, însă a preferat să se concentreze mai mult pe studii, pentru că visul ei a fost să devină actriță. În anul 2000, cântăreața și-a luat inima în dinți și a ales drumul pe care l-a considerat atunci glorios.

„Eu am plecat din A.S.I.A în plină glorie. A fost o decizie grea pentru mine. Pentru că, fiind atât de sus când am plecat, nu mi-a fost ușor să renunț. Dar eram în ultimul an la facultate și am preferat să reușesc să îmi fac lucrarea de licență și să merg mai departe, să nu îmi amân studiile, să merg cu trupa. Pentru că eu îmi doream să fiu actor, un actor care cântă. Și atunci, cu strângere de inimă, am renunțat la formație și am mers mai departe cu cariera mea”, a declarat Anemona Niculescu pentru Viva.ro

Cu ce se ocupă Anemona Niculescu în prezent

Cântăreața a vorbit și despre activitatea pe care o desfășoară în prezent, dar și despre noul stil de viață pe care l-a adoptat. Ani la rând a făcut tot felul de cursuri, iar ulterior a devenit profesor universitar. De asemenea, frumoasa blondină a făcut teatru și film, însă nu a uitat niciodată de trupa din care a făcut parte ca solistă.

„Am fost angajată timp de 10 ani la Teatrul Național din București, ceea ce a fost un lucru foarte important pentru mine, pentru că eram cel mai tânăr actor angajat al Teatrului Național, la vremea aceea.

Mulți actori și-ar dori să ajungă acolo și m-am simțit chiar binecuvântată că am reușit să intru printr-un concurs, la vremea aceea, pentru un rol. De asta spun că a fost din ce în ce mai bine, să nu zic mai bine.

După ce am plecat din formație, am mers la casting-uri și am luat rolul pentru „Păcălița din păcală se întoarce”, a lui Geo Saizescu, am câștigat castingul pentru „Secretul Mariei”. Serialul a avut un rating foarte bun. A fost un serial foarte lung, difuzat la Antena 1, cred că în perioada 2006-2007. A fost un serial de 125 de episoade. Și da, apoi mi-am făcut doctoratul și am început să predau la universitate.

În prezent, predau la trei universități. Predau actorie la Facultatea de Arte a Universității Hyperion, predau engleză-termeni de specialitate și la Academia de Poliție din București și în Constanța, la Universitatea Maritimă”, a mai mărturisit Anemona pentru sursa citată.

Anemona este tehnician nutriționist

Pe lângă faptul că este profesor universitar, Anemona Niculescu mai practică o meserie despre care mulți nu au știut până acum. Blondina a dezvăluit că este tehnician nutriționist și susține că este extrem de pasionată de acest job.

„Nu am spus, dar eu sunt și tehnician nutriționist. Am făcut o specializare, pe lângă celelalte două sau trei pe care le aveam, tocmai pentru că sunt pasionată de tot ce înseamnă sănătate și wellness și chiar spiritualitate, dacă vrei. Și încerc să îmbin tot ce înseamnă grija sau chiar armonia aceasta dintre corp, spirit și minte.

Eu însămi cred în principiul că „o minte sănătoasă e într-un corp sănătos”. Și așa că eu însămi am studiat foarte mult să ajung tehnician-nutriționist. Se numește tehnician, pentru că nu am făcut Facultatea de Medicină.

Și atunci normal că, în primul rând, o aplic pe mine și familia mea și apoi pe prieteni și pe alții din jur care își doresc. Am drept de liberă practică. M-am tot gândit să deschid și un cabinet, dar nu știu când să mai fac și asta”, a adăugat ea.