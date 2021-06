Angajații unui restaurant au rămas șocați, după ce au văzut bacșișul uriaș lăsat de un client: ”Am crezut că este o greșeală”

Angajații unui restaurant au rămas șocați, după ce au văzut bacșișul uriaș lăsat de un client. Nimănui nu i-a venit să creadă când au văzut nota pe masă.

Într-un mic orășel din Statele Unite, pe 12 iunie, un bărbat a mers să mănânce la restaurant. Și-a comandat câțiva hotdogi și ceva de băut, iar totul costa 37 de dolari. După ce și-a terminat masa, bărbatul a cerut nota de plată.

În momentul în care a venit chelnerița să ia nota, femeia a rămas cu gura căscată. Bărbatul a plătit nu mai puţin de… 16.037 de dolari. ”Am restaurantul de mult timp, dar niciodată nu am crezut că mi se va întâmpla aşa ceva. Prima dată am crezut că este o greşeală”, a spus patronul restaurantului, Mike Zarella, pentru NBC. El a primit asigurări de la client că gestul făcut nu este o glumă şi că bacşişul primit de angajaţii săi este unul real.

12 angajați, care au fost la muncă în acea zi, au primit câte 1.333 de dolari fiecare: ”Am mers cu toţii și i-am mulțumit. A fost un an foarte greu pentru noi. Cel care a făcut acest gest mi-a redat credința în umanitate. El a spus că am muncit din greu pentru bani. A vrut să facă ceva bun și şi-a dorit cu adevărat să avem acea sumă”, a mărturisit și chelnerița care l-a servit pe bărbat.