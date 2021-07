Angelina Jolie, surprinsă la o cină romantică cu The Weekend

Angelina Jolie și The Weeknd au fost surprinși de paparazzii la un restaurant elegant din Los Angeles. Culmea, cei doi au întărit zvonurile prin faptul că au încercat să se ascundă cât mai mult de ochii curioșilor.

Lăsând la o parte tensiunile din căsnicia anterioară, căci se luptă pentru custodia celor șase copii ai ei cu Brad Pitt, Angelina a mai găsit timp să se gândească și la ea. Actrița a fost surprinsă cu artistul The Weekend, cu 15 ani mai tânăr decât fosta soție a lui Brad Pitt.

Cei doi au fost fotografiați la ieșirea unui restaurant de fițe din Los Angeles, acolo unde au luat cina. Dar au reușit să se ascundă de paparazzi printr-un mod foarte ușor. Aceștia au părăsit localul separat, pentru a nu lăsa loc de interpretări, însă tabloidele internațioanle au aflat de cina lor romantică și, în acest mod, au umplut paginile cotidianelor din toată lumea.

Potrivit thesun.co.uk, Angelina Jolie (46 de ani) și Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scenă The Weeknd (31 de ani), au stat ore bune la restaurant, la cină.

Angelina Jolie a purtat o rochie neagră peste care a îmbărcat un trench de culoare bej, pe când The Weeknd a ales să se îmbrace cu un set de haine din denim, specific lui.

The Weeknd a lansat în urmă cu câțiva ani o piesă în care l-a precizat într-un mod frumos pe Brad Pitt, fostul soț al Angelinei Jolie. Iată că, acum lucrurile au luat o turnură total neașteptată, iar celebrul artist ar putea deveni noul iubit al actriței.

Piesa „Starboy”, în versurile căreia se regăsește precizarea făcută către Brad Pitt a fost un hit recunoscut la nivel internațional. „Brad Pitt, legend of the fall took the year like a bandit”, au fost versurile piesei unde acest l-a precizat pe actor. Mai precis, artistul spunea în piesă că Brad Pitt, care a jucat în filmul „Legend of the Fall”, ar fi „furat” anul la fel ca un bandit. Totul ține de rimă, însă se înțelege faptul că The Weeknd îl apreciază enorm pe Brad Pitt pentru rolurile jucate.