Angie Moisescu, preferata lui Cătălin Scărlătescu are un nou iubit!

Angie Moisescu, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” cunoscută drept Bad Angie este în culmea fericirii! După ce a fost părăsită de iubit și a fost forțată să facă întrerupere de sarcină, preferata lui Cătălin Scărlătescu are un nou iubit! (Oferta speciala playstation )

Bad Angie a dezvăluit că a fost căutată de iubitul care a părăsit-o după ce a devenit bucătar cu normă întreagă. Însă, preferata lui Cătălin Scărlătescu și-a văzut de viață și a dat o nouă șansă iubirii. (CITEȘTE ȘI: ANGIE, PREFERATA LUI SCĂRLĂTESCU, ARE O POVESTE DE VIAŢĂ TULBURĂTOARE: „SUFĂR ÎN FIECARE SEARĂ”)

„Am învățat să-mi triez oamenii de lângă mine. (…) Am luat-o de la minus zero. Da (n.r. iubitul m-a căutat). M-a căutat pentru că nu mai eram dansatoare, ceea ce-i convenea. Nu putea să conceapă meseria asta. M-am amuzat, nu i-am dat nicio șansă, doar m-am amuzat. Nu știu dacă a fost oarecum o răzbunare, dar văzându-l apărând… după despărțire, el a mai avut niște probleme, niște internări, el zice că din cauza mea. Nu m-am alimentat cu faptul că el era jos, dar Dumnezeu mi-a dat semn că roata e rotundă. Dacă acum e singur, eu sunt foarte OK, am un iubit, am un copil care mă iubește foarte mult. E (n.r. relația) de două săptămâni”, a spus Bad Angie, la „Răi da’ Buni”.

Angie Moisescu are un copil

Angie, concurenta preferată a lui Chef Scărlătescu de la „Chefi la cuţite”, are o poveste de viaţă tulburătoare. Angie, de profesie dansatoare, are un copil, care nu este în custodia ei.