ANM anunță 7 ore devastatoare pentru România! Fenomene meteo cu grad ridicat de pericol

ANM anunță 7 ore devastatoare pentru România! Conform ultimei avertizări a Administrației Naționale de Meteorologie, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade în care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15…25 l/mp, iar pe arii restrânse 35…40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente în timpul după-amiezelor și serilor. Local, în estul și sudul țării – precum și în zona Carpaților Orientali -, vor fi intervale cu manifestări de instabilitate atmosferică. Astfel, se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și – izolat – grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20…25 l/mp, iar izolat 40…50 l/mp.

COD PORTOCALIU – Interval de valabilitate: 09 iunie, ora 14 – 09 iunie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată. În Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, grindină și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 l/mp și izolat 50…60 l/mp.

22 de avertizări de ploi, grindină, vânt și 16 coduri hidrologice de inundații

22 de avertizări de ploi, grindină, vânt și 16 coduri hidrologice de inundații au fost emise în primele 9 zile ale lunii iunie, unele fiind cod roșu, ceea ce înseamnă pericol iminent. Climatologii atrag atenția că vremea va fi la extreme și în viitor și asta din cauza schimbărilor la nivel global. În anul 2019, în România s-a înregistrat pentru prima data o tornadă. Iar primăvara și primele zile de vară au adus sute de avertizări meteo și hidrologice. În unele zile, autoritățile au emis și câte nouă astfel de avertizări.

“Perioada aceasta din an este în mod normal caracterizată de instabilitate mare dacă o comparăm cu celelalte luni ale anului totuși intensitatea instabilităților a fost deosebită și am avut de exemplu cantități de precipitații în luna mai aproape dublu față de normalul perioadei de referință 1981 – 2010, am avut inclusiv episoade de tornade. Explicația ține de natura globală a schimbării climatice pentru că astfel de fenomene extreme sunt prezente peste tot în lume, evident depinzând de tipul de climă și de regiune”, a declarat Roxana Bojariu, climatolog, pentru mediafax.ro.

Aceasta dă exemplul situațiilor extreme înregistrate pe glob, cum ar fi inundațiile din America de Sud și temperaturile de 50-51 de grade în India și Pakistan.

“Vorbim de o creștere a intensității și frecvenței fenomenelor extreme peste tot în lume nu doar în România și pentru aceste fenomene cauza intensificării și creșterii frecvenței poate fi legată de schimbarea climatică. Datorită încălzirii globale avem în sistemul terestru o cantitate mai mare de căldură reținută și o cantitate mai mare de umiditate în atmosferă. Și căldura și umiditatea în atmosferă sunt transferate dintr-o parte în alta a globului tocmai prin aceste manifestări ori dacă avem mai multă căldură este clar că manifestările vor fi extreme”, mai spune Roxana Bojariu.