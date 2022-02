ANM anunță un februarie istoric! Temperaturi extreme, de la minus 38°C la plus 26°C, în toată România

Deși februarie este ultima lună a iernii, în acest an, se pare că valorile temperaturilor vor fi mult peste medie. Potrivit meteorologilor, în România, temperatura minimă absolută a lunii februarie, de minus 38°C, a fost înregistrată la 10 februarie 1929, la staţia meteorologică Vf. Omu, în timp ce maximă absolută a lunii, de 26°C, a fost înregistrată la Medgidia, în 27 februarie 1995 şi la Pătârlagele, în 16 februarie 2016.

În ceea ce privește Bucureştiul, minima absolută, de minus 30,2°C, a fost înregistrată în 6 februarie 1954, la staţia meteorologică Bucureşti-Afumaţi, în timp ce maxima absolută, de 25,7°C, a fost înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret, în data de 16 februarie 2016.

Potrivit caracterizării climatice a lunii februarie, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, valori ale temperaturii minime a aerului foarte scăzute s-au înregistrat, cu precădere, în anii 1929, 1954, 1985, 2012. Anul 1954 s-a remarcat nu numai prin temperaturi minime foarte scăzute, ci şi prin căderi masive de zăpadă şi viscole ce au afectat mai ales jumătatea de sud a ţării.

Anii în care s-au înregistrat temperaturi maxime mari, de peste 19°C, neobişnuite pentru luna februarie, au fost 1990, 1994, 1995 şi 2016. Printre anii cu cele mai calde luni februarie se află 1966, 1977, 1995, 2002 şi 2016, mai arată reprezentanții ANM.

Aceștia menționează că ultima lună calendaristică de iarnă păstrează multe din caracteristicile lunii ianuarie.

Cum va fi vremea în luna februarie

„Deşi se apropie echinocţiul de primăvară şi ziua creşte, iar temperatura aerului înregistrează o uşoară creştere, totuşi advecţiile maselor de aer rece din nordul, nord-estul şi nordvestul continentului European şi staţionarea lor determină, de cele mai multe ori, ca temperaturile să fie la fel de scăzute ca în prima lună a anului şi gerurile să fie la fel de aspre.

Din datele înregistrate în perioada 1961-2021 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie se constată că, în luna februarie, valorile temperaturii medii ale aerului sunt pozitive în zone din sudul ţării (în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea şi Delta Dunării), precum şi în zonele de câmpie din vestul ţării şi variază, în general, între 0 şi 2 grade C. Izolat, în zona sudică a litoralului şi pe suprafeţe reduse din sud-vestul ţării, valorile medii de temperatură depăşesc 2 grade C.

În Transilvania şi Moldova, acestea se situează între -2 şi 0 grade C, coborând, în zona deluroasă şi subcarpatică, uneori, până la -4 grade C. Pe culmile joase ale Carpaţilor precum şi în depresiunile din estul Transilvaniei, temperatura medie a aerului are valori cuprinse între -6 şi -4 grade C. La altitudini de peste 1500 de metri, în Carpaţii Orientali, dar şi în masivele din Carpaţii Meridionali, valorile scad până la -8 grade C şi izolat, sub această limită”, se arată în caracterizarea climatologică a luni februarie, publicate de ANM.

Sursa foto: Arhiva Cancan