Vești bune în ultima zi a lunii ianuarie de la oficialii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM)! Deși, calendaristic suntem abia la începutul ultimei luni de iarnă, vremea ne face surprize călduroase! Potrivit meteorologilor, gradele din termometrevor urca până la20 de grade în toată România în următoarea perioadă.

ANM anunță venirea primăverii! Temperaturi de aproape 20 de grade în toată România

Specialiștii de la ANM au făcut publică o prognoză valabilă până pe 10 februarie, unde au anunțat că temperaturile cresc încet, dar sigur, iar primele zile din luna februarie vor fi mai calde decât în mod normal. In Banat, temperaturile se vor incadra in normalul acestei perioade din an in primele zile ale intervalului de prognoza, cu maxime intre 3 si 6 grade. Dupa 2 februarie se va incalzi semnificativ, iar maximele vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade. Ulterior, valorile termice vor marca o scadere si se vor apropia din nou de cele normale pentru aceasta perioada. Temperaturile nocturne se vor mentine in jurul valorii de 0 grade.

In Crisana, temperaturile maxime vor fluctua intre 4 si 6 grade Celsius in intervalele 28 ianuarie – februarie si 6 – 10 februarie. Intre 2 si 5 februarie se va incalzi, iar maximele vor fi cuprinse intre 10 – 14 grade. Temperaturile minime se vor situa intre -2 si 0 grade pe tot parcursul intervalului, exceptand noptile de 3, 4 si 5 februarie, cand se vor inregistra medii regionale mai ridicate, cuprinse intre 2 si 4 grade, potrivit meteo.ro.

In Transilvania, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade din an in intervalele 28 ianuarie – 1 februarie si 6 – 10 februarie, cand maximele se vor situa intre 2 si 6 grade. In intervalul 2 – 5 februarie, un proces de incalzire va determina o vreme deosebit de calda pentru debutul lunii februarie, cand mediile maximelor se vor incadra intre 8 si 12 grade. Noaptea se vor inregistra, in general, intre -6 si -1 grad, mai putin in perioada 3 – 5 februarie, cand media va fi cuprinsa 0 si 2 grade.

In Maramures, media temepraturilor maxime va fi cuprinsa intre 3 si 5 grade in intervalele 28 ianuarie – 1 februarie si 6 – 10 februarie, iar minimele nocturne se vor situa, in medie, intre -4 si -1 grad. Va fi mai cald in perioada 2 – 5 februarie, cand mediile temperaturilor maxime vor fi de 8 – 11 grade si ale celor minime de 1 – 3 grade.

In Moldova, intervalul va debuta cu o usoara incalzire, astfel incat se va ajunge la o medie de 4 – 5 grade Celsius, pana pe 4 februarie. Dupa aceasta data se va raci, iar media maximelor va scadea la 0 grade. Aceeasi evolutie va fi valabila si pentru regimul nocturn: pentru prima jumatate a intervalului, media minimelor se va situa in jur de 0 grade, iar dupa 5 februarie va scadea treptat, pana spre -6…-5 grade.

In Dobrogea, vremea va fi calda in perioada 28 ianuarie – 4 februarie. Media temperatuilor va fi cuprinsa intre 9 si 12 grade. In acest interval temperaturile minime vor fi pozitive, cu o medie regionala de 3 – 5 grade. Dupa aceasta perioada, este prognozata o racire treptata, iar media temperaturilor maxime va fi de 3…4 grade, iar a celor minime de -1…0 grade.

In Muntenia, primele zile ale intervalului vor fi calde, maximele variind intre 5 si 8 grade. Pe 3 si 4 februarie, valorile maxime de temperatura ar putea fi chiar mai ridicate, media prognozata fiind de 10 grade. Dupa aceasta perioada, urmeaza o racire treptata, iar pana la finalul intervalului prognozat se va ajunge la o medie a temperaturii maxime de 3 – 4 grade. Temperaturile minime vor prezenta mici variatii in prima jumatate a intervalului, dar in general media va fi usor pozitiva, de 1 – 2 grade.

In Oltenia, pana pe 1 februarie, dar si in intervalul 6-10 februarie, media temperaturilor maxime va fi de 4-5 grade. Intre 2 si 5 februarie vremea se va incalzi si se vor inregistra valori cuprinse intre 8 si 10 grade, in medie. Evolutia temperaturilor minime va fi asemanatoare: pana pe 2 februarie, media regionala se va situa in jurul valorii de 0 grade, in urmatoarele 3 zile va creste la 4 grade, iar dupa 5 februarie va fi in scadere treptata.

In zonele montane, media temperaturilor maxime va deveni usor pozitiva mai ales la inceputul lunii februarie, cand va fi de 2-4 grade. Dupa 5 februarie, vremea se va raci treptat, iar pana la finalul celor doua saptamani de prognoza se vor atinge valori intre -4 si -2 grade, in medie. Minimele termice se vor situa in jurul valorii de -4 grade pana pe 2 februarie, iar dupa 5 februarie, se va resimti o scadere treptata a regimului termic ce se va concretiza prin valori minime, in medie, de -9…-8 grade.