Aparițiile Annei Lesko pe Instagram, unde o face foarte des, sunt, de cele mai multe ori, incendiare. E drept, are și cu ce se lăuda cântăreața, un trup perfect, pe care însă cu multă trudă îl întreține. De curând, Anna și-a lăsat admiratorii fără cuvinte. O apariție pe rețeaua de socializare așa cum nu mai ea știe.

Paharul din mâna ei devine de decor în comparație cu ce avea să arate Anna. Sprijinită pe balustrada balconului, Anna Lesko pozează provocator, cu un capot ”aruncat” pe ea dar care nu acoperă chiar tot. Sânii au parte de admirația internauților care descoperă și faptul că Anna Lesko nu poartă lenjerie intimă. Dar ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, iar nota generală pe care frumoasa cântăreață a primit-o se apropie de 10.

Anna Lesko, ce apariție! Și-a năucit un admirator: ”Îmi închid contul!”

Fanii se întrec în comentarii, mai mult, unul dintre ei îi cere Annei un like și face o promisiune. ”Dacă-mi dai like la mesajul ăsta, eu îmi închid contul de Instagram”, i-a scris acesta. (CITEȘTE ȘI: ANNA LESKO L-A DAT GATA: ”FABULOASĂ, FRATE!” CE A FĂCUT FRUMOASA ”BUCĂTĂREASĂ” DE LA VORBEȘTE LUMEA)

”Cred că nu mănânci deloc și faci numai masaje pentru piele, bravo ție….”, ”Sânii, originali?”, ”Ai un corp atât de sexy și de provocator, că și dacă nu-l aveai așa tot trebuia să fie inventat de cineva…”, ”Foarte frumoasă și dulce, sunteți draga domnița Anna Lesko. Eu sunt fan Anna Lesko, îmi place foarte mult să aud piesele ei”, sunt celelalte comentarii ale internauților.

Anna Lesko, despre despărțirea de DJ Vinnie

Anna Lesko se despărțea de DJ Vinnie, după o relație de opt ani, în urma căreia a apărut minunăția de băiețel, Adam. Avea să dezvăluie că ea a dorit ca totul să se încheie. „El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus”, a povestit frumoasa cântăreață, într-o emisiune tv. (NU RATA: ANNA LESKO, PREZENTARE DE MODĂ: PALTON CU DECORAȚII ȘI CU SÂNII LA VEDERE! ”MĂI FEMEIE, EȘTI SEXY RĂU!”)

În ceea ce priveşte o viitoare relaţie, vedeta a mărturisit că nu va mai ajunge în faţa altarului pentru că nu crede în căsătorie. „Nu cred în căsătorie. Altădată, în alte vremuri, era ceva interesant poate. În afară de capitolul religios, eu nu văd ce rost are alianţa asta în ziua de azi, când femeile muncesc la fel de mult ca şi bărbaţii şi câştigă chiar mai mulţi bani”, a mai adăugat artista.